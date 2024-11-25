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Коммерсантъ FM
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Чем известен бывший директор АО «Туполев» Константин Тимофеев

25 ноября Константин Тимофеев покинул пост управляющего директора АО «Туполев». Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Константин Тимофеев

Константин Тимофеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Константин Тимофеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тимофеев Константин Петрович родился 27 августа 1973 года в Казани. В 1994 году с отличием окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика и социология труда».

С 1994 по 1996 год работал в Волжско-Камском акционерном банке. С 1996 по 2009 год занимал пост председателя правления Интехбанка. С 2009 по 2010 год — директор Московского филиала ОАО «Ак Барс Банк». С 2011 по 2018 год занимал пост главы комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства «Москомстройинвеста». Покинул должность по собственному желанию.

В 2017 году окончил Московский авиационный институт по специальности «авиастроение», вел преподавательскую деятельность. С 2018 по 2020 год занимал пост заместителя гендиректора по качеству в филиале «Региональные самолеты» (бывшее АО «Гражданские самолеты Сухого»). С 2020 по 2022 год по назначению премьера Михаила Мишустина вернулся в сферу строительства и стал гендиректором федерального Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства.

В 2023 году назначен первым заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации, где отвечал за стратегическое планирование, управление программами стратегической авиации, управление капитальным строительством и управление инфраструктурой. 17 января 2024 также занял пост управляющего директора АО «Туполев».

Имеет квалификацию пилота гражданской авиации, пилота самолетов Ту-204/214 и Superjet, состоит в группе высшего пилотажа «Русь». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014).

Дмитрий Квасов

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