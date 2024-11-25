Спирт переживает «Ренессанс»

С ростом производства спирта на этом рынке появляются новые участники. Второе место по объему выпуска за январь—октябрь заняла кабардино-балкарская компания «Ренессанс», выкупившая мощности «Риала». На ее долю пришлось более 9% изготовленного спирта. Маржинальность этого бизнеса сейчас 10–20%. Удерживая ее, производители могут повышать цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второе место в десятке крупнейших производителей спирта за январь—октябрь заняло ООО «Ренессанс», следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Объем разлива компании превысил 4,6 млн дал. Это 9,4% общего объема производства. Годом ранее компания не была представлена в числе двадцати крупнейших. Связаться с «Ренессансом» не удалось.

ООО «Ренессанс», согласно СПАРК, зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 2018 году. Бенефициаром выступает Алина Чочаева. До февраля 2023 года владельцем бизнеса был Александр Русаков. В 2018–2019 годах он контролировал ООО «Торговый дом "Русалко"», ранее выпускавшее водку «Росспиртпром», «Сучки», «Эльбрус» и пр. В январе этого года гендиректором «Ренессанса» стал Максим Текутьев. В 2022–2023 годах он руководил ООО «Эталон» и ООО «Абсолют», входящих в «Росспиртпром».

На рынке спирта об ООО «Ренессанс» стало известно летом 2022 года, когда компания за 238,4 млн руб. выкупила на торгах здания, земельные участки и оборудование концерна «Риал» Хадиса Абазехова в Кабардино-Балкарии. В 2018 году мощности «Риала» составляли около 553 тыс. дал спирта в год. Но с марта 2019 года и до продажи «Ренессансу» мощности простаивали. У «Риала», который мог вести поставки заводам, связанным со структурами экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, начались проблемы после их масштабных проверок (см. “Ъ” от 5 июля 2022 года).

Выручка ООО «Ренессанс», по данным СПАРК, в 2023 году составила 328,1 млн руб., резко увеличившись к показателю прошлого года. Чистый убыток достиг 181,7 млн руб.

Бизнес компании растет в контексте общего увеличения производства в России спирта. В январе—октябре совокупно было изготовлено 48,75 млн дал, рост год к году 5%, следует из данных участников рынка. Более трети от этого объема — 17,4 млн дал — обеспечил крупнейший игрок рынка «Росспиртпром». Год к году объем его производства вырос на 5,2%. В апреле этого года предприятие на торгах выкупило ООО «Бизнес Альянс».

Топ-10 производителей спирта в России в январе—октябре 2024 года Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. дал) Динамика год к году (%) ОАО «Росспиртпром» 17431 5,2 ООО «Ренессанс» 4613 нет данных* ОАО «Татспиртпром» 3376 9,7 АО РФК 2297 1,7 ОАО «Башспирт» 1955 9,6 SPI Group 1755 -15,2 Roust 1625 4,3 ООО «Феникс» 1571 27,9 АО «Фармацевтический комбинат» 1507 12,1 ООО «Бесланспирт» 1421 10,3 Открыть в новом окне *Год назад производитель не входил в число крупнейших. Источники: данные участников рынка, подсчеты “Ъ”.

Третье место среди крупнейших производителей спирта занимает подконтрольный правительству Татарстана «Татспиртпром». Его производство в январе—октябре составило 3,4 млн дал, прибавив 9,7% год к году. Наиболее выраженный рост разлива показало ООО «Феникс» — на 27,9% год к году, до 1,57 млн дал. Единственным крупным игроком, чье производство снизилось, стала SPI Group Юрия Шефлера. В январе—октябре она выпустила 1,8 млн дал спирта, на 15% меньше, чем год назад. Летом этого года Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на подконтрольный группе спиртовой завод «Амбер Талвис».

Производство спирта растет на фоне увеличения рынка крепкого алкоголя. Согласно Росалкогольтабакконтролю, выпуск ликерных вин в январе—октябре вырос на 42,4% год к году, до 974,4 тыс. дал, водки — на 1,8%, до 64,5 млн дал, коньяка — на 16,3%, до 7,9 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 29%, до 14,2 млн дал. Розничные продажи достигли 184,2 млн дал, увеличившись на 0,8% год к году, следует из данных ведомства.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что в бутылке водки 0,5 л содержится около 200 г спирта. Они обходятся производителям в 13–17 руб., это в восемь раз меньше налогов, добавляемых к цене продукта, говорит он. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что рентабельность производства спирта сейчас 10–20%. Стремясь удержать ее в условиях роста затрат, профильные компании сейчас повышают цены, говорит он.

Владимир Комаров