Спирт растворился в водке

Крупный производитель спирта в России «Росспиртпром» может вернуться к производству водки. Компания, выкупленная в этом году у государства бывшим топ-менеджментом Тройка-Д банка, планирует разливать напиток на мощностях ликеро-водочного завода «Русский Север» в Вологодской области. В массовом сегменте, где высока конкуренция, такая водка вряд ли сможет завоевать заметное место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, вологодский ЛВЗ «Русский Север» (ранее разливал по лицензии водки «Мороша» и «Хортица») 11 ноября 2024 года получил декларацию соответствия на серийный выпуск водки под маркой «Росспиртпром пшеничная». Планируемые объемы разлива не указаны. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «ЛВЗ "Русский Север"» вместе с другими шестью предприятиями, включая «Родник и К», «Стандарт качества», «Крымский винный дом», ранее контролировалось структурами украинского бизнесмена Евгения Черняка, основателя алкогольного холдинга Global Spirits. В мае 2024 года российские активы господина Черняка были арестованы и в июне этого же года были переданы Росимуществу.

По данным СПАРК, гендиректором компании был назначен Андрей Дронов, являвшийся в 2013–2017 годах президентом Тройка-Д банка (ЦБ отозвал лицензию у этого банка в 2019 году). Летом 2024 года он также возглавил другие бывшие структуры Global Spirits в РФ. Выручка «Русского Севера» за 2023 год сократилась более чем на 36%, до 2,663 млрд руб.

Другой бывший топ-менеджер Тройка-Д банка, Владимир Акаев, через свою компанию «Бизнес Альянс» весной этого года выкупил на торгах за 8,289 млрд руб. у государства весь пакет акций «Росспиртпрома» (см. “Ъ” от 19 апреля). Гендиректором «Росспиртпрома» в августе 2024 года назначен Андрей Дронов.

АО «Росспиртпром» объединяет восемь спиртовых заводов в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании. По оценке директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, на долю «Росспиртпрома» приходится около 35% всего производства спирта в России. Согласно СПАРК, выручка компании в 2023 году сократилась на 10,1% год к году, до 1,8 млрд руб., чистая прибыль — почти на 34%, до 560 млн руб.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что «Росспиртпром» еще ранее пытался развивать свои водочные бренды, но к 2017 году предприятие фактически остановило это направление и сосредоточилось на производстве спирта.

В прошлом водка под брендом «Росспиртпром» была не слишком востребована среди потребителей, хотя и позиционировалась как одна из дешевых на рынке, добавляет он.

Поскольку в массовом сегменте доля рынка между ключевыми игроками уже распределена, шансы у бренда «Росспиртпрома» небольшие, считает собеседник “Ъ” на алкогольном рынке. В Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s), напротив, говорят, что новые водочные торговые марки имеют одинаковые шансы занять свою нишу вне зависимости от того, кто и где их производит.

Успех нового бренда будет завесить от многих факторов, включая уровень дистрибуции и готовность крупных ритейлеров разместить новинку на полке, указывает директор по маркетингу «Татспиртпрома» (бренды Tundra, «Купава» «Алтай») Елена Слободанюк. За десять месяцев 2024 года «Татспиртпром» запустил около 50 новых торговых марок, из которых около 20 — водочная продукция, добавляет она.

Важным преимуществом может стать то , что у «Росспиртпрома» есть собственное производство спирта, добавляет госпожа Слободанюк. Этот фактор дает большие преимущества производителю в части доходности, так как он не ощущает роста закупочных цен на спирт, соглашается секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Эксперт предполагает, что «Росспиртпром» может начать разлив водки под собственным брендом в рамках диверсификации своего портфеля.

Владимир Комаров