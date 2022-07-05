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Коммерсантъ FM
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Инвесторы пробуют спирт

Завод «Риал» в Кабардино-Балкарии может сменить владельца

На активы некогда крупного производителя спирта и алкогольной продукции «Риал» в Кабардино-Балкарии нашелся новый инвестор. Имущество завода с торгов может приобрести структура, связанная с Анатолием Яблонским, председателем Союза производителей коньяка и владельцем Антипинского НПЗ. Загрузка завода может обострить конкуренцию на алкогольном рынке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Ренессанс» Александра Русакова стало единственным участником торгов по продаже имущества ООО «Концерн "Риал"» в Кабардино-Балкарии, следует из информации в реестре сведений о банкротстве. Два лота включают здания, земельные участки и оборудование. «Ренессанс» может заключить договор купли-продажи имущества по начальной цене примерно за 238,4 млн руб., следует из данных торгов.

Концерн «Риал» входил в группу «Риал» Хадиса Абазехова, которая управляла одним из крупнейших в РФ заводов по производству этилового спирта мощностью 60 тыс. дал в сутки, а также выпускала алкогольные напитки под брендами «Риал», «Край Невы», «Государь Петр I» и пр. По данным источника “Ъ” на алкогольном рынке, в 2018 году «Риал» выпустил 553 тыс. дал спирта, а в 2019 году у группы начались сложности и в части ее структур началась процедура банкротства. Часть имущества «Риала» заложена в банке «Траст», который получил долги группы в рамках санации Промсвязьбанка.

Источник “Ъ” на рынке ранее рассказывал, что проблемы «Риала» могли быть следствием масштабных проверок алкогольных заводов в Кабардино-Балкарии по подозрению в уклонении от налогов. Предприятия связывали с крупнейшим тогда производителем водки «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»). Бенефициаром «Статус-групп» позже называли экс-главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. В конце 2021 года Игорь Чуян был задержан в Черногории. В России в его отношении возбуждено уголовное дело по заявлению однокурсника президента Владимира Путина адвоката Николая Егорова. По версии следствия, будучи бенефициаром ОФК-банка и «Статус-групп» господин Чуян организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий и кредитов, которые не были возвращены.

Александр Русаков может быть связан с Анатолием Яблонским, председателем Союза производителей коньяка, который также считается бенефициаром группы «Русэнергокапитал», управляющей Костромской сбытовой компанией (КСК), местным «Водоканалсервисом» и пр. В 2021 году «Русинвест» господина Яблонского купила крупнейший в России независимый НПЗ — Антипинский — по начальной цене 111 млрд руб. Господин Русаков на конец 2021 года входил в совет директоров КСК.

Сергей Лебедев, гендиректор Алкогольной сибирской группы, в интервью “Ъ” в мае 2022 года:

«Со снижением доходов населения начинается переключение потребителей на водку массового сегмента».

Кроме того, Александр Русаков был владельцем и гендиректором ООО «Торговый дом "Русалко"», которое занимается производством водки «Росспиртпром», «Эльбрус», «Сучки», коньяков, вин и др. Продукция «Русалко», вероятно, сейчас разливается на сторонних площадках по контракту. Три источника “Ъ” на алкогольном рынке подтверждают, что «Ренессанс» может купить активы «Риала» в интересах Анатолия Яблонского, с которым также связано «Русалко». В «Русалко» заявили “Ъ”, что Александр Русаков не работает в компании и вопрос покупки активов «Риала» к ним не относится. В «Русэнергокапитале» оперативный комментарий не предоставили. Связаться с самим господином Русаковым не удалось.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что при спиртовых заводах нередко есть производственные площадки для выпуска алкогольной продукции. А покупка собственного производства позволяет оптимизировать экономику, тем более когда речь идет о выпуске продукции экономсегмента. На онлайн-витрине «Ароматного мира» водка «Росспиртпром» продается по 269,99 руб. за 0,5 л. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавляет, что «Риал» также должен иметь современное оборудование. А источник “Ъ” на алкогольном рынке отмечает, что приход нового инвестора на «Риал» может обострить конкуренцию.

Анатолий Костырев

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