Обвиняемые в растрате настроены по-боевому

Как стало известно «Ъ», супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янина Копайгородская, которую вместе с мужем МВД обвиняет в растрате 3,7 млн руб., пытается вернуться на военную службу. Ее защита утверждает, что фигурантке инкриминируется малозначительное преступление, связанное со спорными земельными участками, в то время как ее служба в бригаде боевого управления «Князь Владимир» принесла много пользы. В частности, она обеспечивала добровольческое подразделение различной техникой, в том числе БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Янина Копайгородская намерена через суд восстановиться на службе и пойти на СВО Фото: Личный архив Янины Копайгородской Янина Копайгородская в зоне спецоперации Фото: Архив Янины Копайгородской Следующая фотография 1 / 2 Янина Копайгородская намерена через суд восстановиться на службе и пойти на СВО Фото: Личный архив Янины Копайгородской Янина Копайгородская в зоне спецоперации Фото: Архив Янины Копайгородской

По данным «Ъ», защита Янины Копайгородской подготовила иск в Тверской райсуд Москвы, в котором обжалует приказ о ее увольнении со службы. О нем обвиняемая узнала только на заседании Мещанского райсуда Москвы, отправившего ее 13 ноября под домашний арест по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной, как считает следствие, совместно с мужем. Последний, как сообщал «Ъ», оказался в СИЗО 25 сентября.

Адвокат Елизавета Меткина заявляет, что Янину Копайгородскую незаконно уволили «задним числом».

12 ноября госпожа Копайгородская с ведома командования части, дислоцированной в ЛНР, отправилась на допрос по делу мужа в Следственный департамент МВД, где и была задержана. На следующий день ей предъявили обвинение и 13 ноября доставили в суд. «На заседании по избранию меры пресечения следствие представило выписку из приказа об увольнении Копайгородской от 11 ноября, в котором говорилось, что она увольняется в связи с несоблюдением условий контракта, однако какие именно нарушения были с ее стороны ни защите, ни ей самой до сих пор неизвестно»,— отметила адвокат.

Между тем, по словам адвоката, Янина Копайгородкая,1 августа добровольно отправившаяся в зону СВО, занималась техническо-информационным обеспечением своего подразделения, бригады «Князь Владимир», в должности старшего офицера, имея к тому же статус военкора, а также помогала части приобретать БПЛА и другое спецоборудование.

Кроме того, отмечает защита, важным направлением ее деятельности являлась помощь многодетным семьям и детям Донбасса, которых она вывозила из зоны боевых действий в Санкт-Петербург, где они проживали в ее гостинице, проходя реабилитацию. Сейчас с реализацией этого проекта возникли проблемы, поскольку следствие арестовало все ее счета, в том числе и счет, на котором находятся взятые в долг средства — 98 млн руб. По этой причине Янина Копайгородская не может обслуживать кредит.

«Проявляла стойкость характера» Из служебной характеристики на специалиста Янину Копайгородскую: «Специалист Копайгородская с 1 августа до 11 ноября 2024 года принимала участие в СВО, исполняя обязанности старшего офицера штаба бригады боевого управления имени святого князя Владимира. В период пребывания в этом добровольческом формировании, в том числе в условиях, сопряженном с риском для жизни, проявляла стойкость характера. Вела работу штаба… находясь в районах боевых действий, проявляла самоотверженность, оказывала пострадавшим бойцам первую доврачебную и последующую помощь в реабилитации… Физически развита хорошо, программу боевой подготовки на полигонах освоила в полном объеме. Требовательна к себе и подчиненным, в коллективе пользуется уважением, способна показать личный пример добросовестного отношения к делу».

В свою очередь, адвокат Алексея Копайгородского Иван Миронов отметил, что его подзащитный тоже хотел бы вернуться в зону СВО, где он уже служил с весны нынешнего года, пока не был арестован. «Несмотря на уголовное преследование, Алексею и Янине Копайгородским должен быть присвоен статус ветеранов боевых действий. Кроме того, во время службы Алексей Сергеевич (Копайгородский.— “Ъ”) был представлен к медали “За отвагу”. Насколько мы знаем, данное представление никто не отменял, поэтому ждем ее вручения вместе с ветеранским удостоверением»,— сказал господин Миронов.

Напомним, что, по версии следствия, супруги Копайгородские в 2022–2024 годах решили расширить свое землевладение в Сочи. Для этого примыкавшие к их дому два участка были оформлены в муниципальную собственность, а затем переданы в аренду льготникам — учительнице и врачу, которые впоследствии их перепродали. Один из участков позже купила за 7 млн руб. Янина Копайгородская. Следствие оценило ущерб бюджету в 3,749 млн руб. В то же время, по данным «Ъ», в деле появился иск от признанного потерпевшим города-курорта Сочи о возмещении ущерба на сумму 15,4 млн руб., которую составила «упущенная выгода». Сумма рассчитана исходя из нынешней рыночной стоимости участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский (в центре) во время заседания Мещанского районного суда (ноябрь 2024 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский (в центре) во время заседания Мещанского районного суда (ноябрь 2024 года)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Интересно, что в ходе обысков по этому делу следствие изъяло у супругов Копайгородских не только документы и электронные носители информации, но даже книгу-биографию советского флотоводца адмирала Георгия Егорова, с которым экс-мэр был знаком, номера журнала «Огонёк» и газеты «Правда», елочные игрушки, а также иконы. При этом защита Янины Копайгородской отмечает, что она набожный и воцерковленный человек — ее крестил сам патриарх Алексий II.

Супруги Копайгородские вину не признают. Защита утверждает, что деле отсутствует событие преступления, «никакой личной выгоды» фигуранты от сделок с землей не получили, а один из них Янина Копайгородская купила по рыночной стоимости.

Сама Янина Копайгородская заявила, что «покупала этот участок с единственной целью — подарить фонду “Мир детства” для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий, что и было торжественно сделано в День семьи, любви и верности с участием уполномоченной по правам детей». «Получается, что пришли с обыском в резиденцию мэра, а попали в детский дом»,— посетовала обвиняемая.

Ее защита рассчитывает в апелляционной инстанции добиться отмены решения о домашнем аресте, указывая, что оснований для избрания этой меры пресечения не было, а фигурантка, которая является матерью пятерых детей, трое из которых — в возрасте до трех лет, «даже не может выйти с ними погулять, отвезти в садик или к врачу». При этом Янине Копайгородской запрещено общаться со старшим 21-летним сыном, который «хотя ничего и не знал о сделках с землей», но был допрошен как свидетель.

Мария Локотецкая