Арестованный экс-мэр Сочи Копайгородский хочет вернуться на СВО

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородсикий, арестованный накануне московским судом на два месяца по делу о растрате, хочет вернуться в зону СВО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката экс-мэра Сергея Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба города-курорта Сочи Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

«Мы предоставили все документы, которые подтверждают, что он является участником СВО, является военнослужащим. Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу», – сообщил господин Гусев.

По словам другого адвоката – Константина Трапаидзе – супруга бывшего главы курорта сейчас сама находится в зоне СВО. Защита также уточняет, что Минобороны предоставило сведения, что господин Копайгородский является бойцом воинской части.

Мещанский суд Москвы накануне арестовал бывшего мэра на два месяца – до 18 ноября. Следствие считает, что Алексей Копайгородский может быть причастен к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. При этом уголовное дело в отношении экс-мэра расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Вячеслав Рыжков