Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестованный экс-мэр Сочи Копайгородский хочет вернуться на СВО

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородсикий, арестованный накануне московским судом на два месяца по делу о растрате, хочет вернуться в зону СВО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката экс-мэра Сергея Гусева.

Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

«Мы предоставили все документы, которые подтверждают, что он является участником СВО, является военнослужащим. Алексей Сергеевич заявил, что желает, чтобы его отправили в его боевое подразделение, чтобы он продолжал проходить там воинскую службу», – сообщил господин Гусев.

По словам другого адвоката – Константина Трапаидзе – супруга бывшего главы курорта сейчас сама находится в зоне СВО. Защита также уточняет, что Минобороны предоставило сведения, что господин Копайгородский является бойцом воинской части.

Мещанский суд Москвы накануне арестовал бывшего мэра на два месяца – до 18 ноября. Следствие считает, что Алексей Копайгородский может быть причастен к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. При этом уголовное дело в отношении экс-мэра расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...