Суд арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на кредитный счет жены бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Арест затронул почти 100 млн руб., пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на поставление суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе сказано, что под арест попали 99,6 млн руб. на счету Янины Копайгородской, открытом в АО «Альфа-банк». Суд мотивировал решение тем, что имущество связано с фигурантом уголовного дела о растрате Алексеем Копайгородским.

Защита супруги бывшего главы Сочи оспаривала обеспечительные меры. Адвокат заявил, что арестованные средства принадлежат банку и их блокировка приводит к начислению процентов в размере около 62,3 тыс. руб. ежедневно. Тем не менее решение оставили в силе.

Бывший глава Сочи находится под арестом. В его отношении продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Защита настаивает на том, что господин Копайгородский не получал выгоды на своем посту.

Вячеслав Рыжков