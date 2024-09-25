Суд в Москве на два месяца арестовал экс-главу Сочи по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Его подозревают по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия. Господина Копайгородского арестовали на 1 месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 года.

Как сообщалось ранее, экс-главу Сочи подозревают в растрате. Подробности дела до сих пор не разглашаются. Алексею Копайгородскому может грозить до 10 лет тюрьмы. Также известно, что обыски прошли у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Савина.

Алексей Копайгородский покинул пост главы Сочи в мае текущего года. Летом его место занял Андрей Прошунин, ранее работавший вице-губернатором Кубани. Бывший глава курорта, по сообщениям СМИ, отправился добровольцем на СВО.

Вячеслав Рыжков