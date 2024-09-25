Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Москве на два месяца арестовал экс-главу Сочи по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Его подозревают по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия. Господина Копайгородского арестовали на 1 месяц 24 суток, до 18 ноября 2024 года.

Как сообщалось ранее, экс-главу Сочи подозревают в растрате. Подробности дела до сих пор не разглашаются. Алексею Копайгородскому может грозить до 10 лет тюрьмы. Также известно, что обыски прошли у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Савина.

Алексей Копайгородский покинул пост главы Сочи в мае текущего года. Летом его место занял Андрей Прошунин, ранее работавший вице-губернатором Кубани. Бывший глава курорта, по сообщениям СМИ, отправился добровольцем на СВО.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...