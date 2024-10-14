В деле бывшего мэра Сочи появились врач и учительница

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. По версии следствия, для того чтобы расширить владения градоначальника, была использована преступная схема, в которую вовлекли учительницу английского языка и врача-терапевта. Купив землю по льготной цене, те впоследствии продали ее юристу Копайгородского, а она перепродала один из участков супруге мэра. Сам экс-чиновник хищение категорически отрицает. Его адвокаты подали жалобу на возбуждение уголовного дела, а супруга обвиняемого направила письмо главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться» в нем и «защитить семью от незаконного уголовного преследования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Алексея Копайгородского настаивает, что все операции с земельными участками, в которых его обвиняют, были законными

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции Защита Алексея Копайгородского настаивает, что все операции с земельными участками, в которых его обвиняют, были законными

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) по факту хищения двух земельных участков площадью 787 кв. м каждый в городе-курорте Сочи было возбуждено следственным департаментом МВД 17 сентября. Как утверждает МВД, желая расширить границы владения своего дома, расположенного на Верховской улице в Хостинском районе Сочи, господин Копайгородский с помощью своих подчиненных в 2022–2024 годах разработал и воплотил в жизнь преступный план. В соответствии с ним примыкавшие к его дому два земельных участка были оформлены в муниципальную собственность. Следствие полагает, что первоначально планировалось провести аукцион по продаже земли, победителем которого должна была стать жена мэра Янина Копайгородская. Однако, поскольку не было гарантий, что именно она выиграет аукцион, от этой идеи решили отказаться. В итоге участки были переданы в аренду сроком на шесть лет двум жительницам Сочи — учительнице английского языка из местной гимназии Елене Рассадиной и врачу-терапевту из поликлиники №1 Любаве Казаковой. Обе попадали под льготную категорию граждан, имеющих право на первоочередное получение земли под строительство жилья. В октябре 2023 и марте 2024 года они выкупили участки за 2,5% от кадастровой стоимости — за 46,8 тыс. руб. каждая. А в ноябре 2023 и марте 2024 года соответственно продали ее юристу семьи Копайгородских Полине Чернышенко. Та в январе 2024 года продала один из участков жене мэра Янине Копайгородской.

Таким образом, полагает следствие, мэр, «используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами» похитил вверенное ему имущество города, чем причинил ущерб бюджету на общую сумму не менее 3,749 млн руб. (кадастровая стоимость каждого участка составляла около 1,8 млн руб.).

Ушедший в отставку в мае 2024 года и отправившийся добровольцем на СВО Алексей Копайгородский был задержан 24 сентября в ЛНР в расположении штаба добровольческого корпуса «Князь Владимир» и доставлен в Москву, где на следующий день ему было предъявлено обвинение, а Мещанский суд санкционировал его арест. Его супруга в настоящее время проходит по делу как свидетель. По данным “Ъ”, свою вину экс-градоначальник не признал, заявив на допросе, что принятие решений об отчуждении муниципальной собственности, в том числе земельных участков, не входило в его полномочия, этим занимался совет города.

Адвокаты господина Копайгородского на днях подали на имя руководителя следственной группы, подполковника юстиции МВД Ольги Коллер, ходатайство о прекращении уголовного дела. Также они обжаловали в Мещанском суде постановление о его возбуждении. По мнению защитников экс-градоначальника Ивана Миронова и Ирины Федоровой, в деле отсутствует само событие преступления. В своей жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”) они отмечают, что «никакой личной выгоды» господин Копайгородский от сделок с землей не получил, из двух участков земли только один впоследствии купила его жена по рыночной стоимости. В дальнейшем же этот участок вместе с построенным на нем домом был подарен благотворительному фонду «Мир детства» для организации отдыха детей из прифронтовых регионов.

«Следователи были обескуражены, когда рано утром они пришли на обыск не в "резиденцию мэра", а в "детский дом"»,— сказал Иван Миронов.

Адвокат Ирина Федорова обращает внимание суда на то, что участки были куплены у госпожи Казаковой и госпожи Рассадиной по цене, многократно превышающей их кадастровую стоимость,— за 4,5 млн и 5 млн руб. соответственно, а сами свидетельницы не отрицали, что хотели заработать на перепродаже земли. При этом Янина Копайгородская, у которой с мужем заключен брачный договор, выкупила у юриста семьи Чернышенко один из участков вообще за 7 млн руб. «Каких-либо нормативно-правовых актов, запрещающих членам семьи должностных лиц приобретать по возмездному договору земельные участки за денежные средства в сумме, превышающей кадастровую стоимость, следствием не предоставлено»,— указала адвокат. Защита господина Копайгородского просит суд постановление о возбуждении уголовного дела от 17 сентября отменить, а дело — прекратить.

Адвокат Миронов вообще считает обвинение абсурдным. «Все понимают, что, если за пять лет руководством Сочи следствие смогло предъявить Алексею Копайгородскому такое сомнительное обвинение на 3,7 млн руб., это говорит только о кристальной честности бывшего градоначальника»,— сказал он, предположив, что за возбуждением дела может стоять стремление неких лиц помешать политической карьере господина Копайгородского, о губернаторских амбициях которого писали СМИ после его ухода на СВО. Адвокат опроверг сообщения прессы о том, что бывший мэр Сочи якобы имеет отношение к делу «кладбищенской мафии» или объявленному в розыск бизнесмену Рубену Татуляну (Робсон). «Данных эпизодов в обвинении нет»,— подчеркнул Иван Миронов.

В свою очередь, адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина сообщила “Ъ”, что защита планирует обжаловать в Мосгорсуде решение Мещанского суда столицы об аресте ее имущества.

«Стоимость арестованного несоразмерно превышает вменяемый экс-мэру ущерб, кроме того, оно было приобретено до брака, также у пары имеется брачное соглашение»,— указала адвокат. Она добавила, что арестованная судом гостиница безвозмездно использовалась для организации культурных программ для детей из Донецка и Луганска. При этом чета Копайгородских воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, «которые могут остаться без жилья и средств к существованию». Адвокат не исключила, что поскольку гостиничный бизнес супруги бывшего мэра Сочи приобретался и развивался на кредитные средства, то в связи с арестом активов и счетов банки в ближайшее время могут инициировать банкротство госпожи Копайгородской. Также адвокат просит суд вернуть своей доверительнице изъятые в ходе обысков предмеры, которые, по ее словам, не могут представлять никакой материальной ценности: «Это икона Николая II, два маленьких бюста святых страстотерпцев императора и императрицы, а также скульптурная фигурка Александра Невского, подаренная Яниной Николаевной своему супругу, когда экс-мэр, будучи на фронте, взял себе позывной "Невский"».

Сама Янина Копайгородская, которая сейчас служит в должности старшего офицера штаба бригады боевого управления «Князь Владимир», направила обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В нем она назвала предъявленное ее мужу обвинение надуманным, а также призвала разобраться в уголовном деле и «защитить ее семью от незаконного преследования».

Мария Локотецкая