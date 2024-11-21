В Березовском перенесли голосование за кандидатов в мэры на 2025 год

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Березовского (Свердловская область) перенесла проведение второго этапа конкурса на 23-24 января 2025 года, рассказал «Ъ-Урал» председатель комиссии, управляющий Южным управленческим округом Владимир Шауракс. Он отметил, что три депутата, являющиеся членами комиссии, подали ходатайства об уважительных причинах, в связи с которыми они не смогут принять участие в работе по отбору претендентов в конце ноября и в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В состав конкурсной комиссии входят восемь человек: четыре от гордумы Березовского, четыре — от губернатора Евгения Куйвашева. В отборе кандидатов участвуют депутаты Андрей Брусницин, Татьяна Артемьева, Елена Сараева (все от «Единой России») и Анастасия Трясцина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Дума Березовского объявила конкурс на должность мэра 20 сентября, первый этап отбора кандидатов планировалось завершить в конце месяца, однако позже срок был продлен. Причиной стала необходимость перепроверки данных в поданных документах участников. В конце октября комиссия допустила до второго этапа конкурса всех 10 претендентов, подавших документы. Среди них действующий мэр Евгений Писцов и председатель гордумы Алексей Горевой.

Второй этап конкурса планировалось провести 28-29 ноября. На нем претенденты на пост мэра должны представить свои программы по развитию муниципалитета. Комиссия по итогам презентаций принимает решение о допуске кандидатов до голосования депутатов. Большинство депутатов Березовского в разговоре с «Ъ-Урал» затруднились оценить итоги работы Евгения Писцова на посту градоначальника, ряд представителей думы заявили о намерении голосовать против переизбрания мэра.

Подробнее о конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Писцов попал в окружение».

Василий Алексеев