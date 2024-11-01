Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы Березовского

Конкурсная комиссия допустила до конкурса на должность главы Березовского городского округа (Свердловская область) 10 претендентов. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил управляющий Южным управленческим округом региона Владимир Шауракс.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На конкурс заявились 10 кандидатов, все документы прошли проверку, нарушений найдено не было. Второй этап пройдет 28 и 29 ноября. Претенденты представят свои программы комиссии, после чего их допустят до выступлений перед городской думой. Победитель будет выбран голосованием депутатов.

Ранее в Березовском продлили первый этап конкурса на должность главы на неопределенный срок. Причиной стала необходимость перепроверки данных в поданных документах участников.

Напомним, 20 сентября дума Березовского городского округа объявила конкурс на должность мэра, планируя завершить первый этап отбора кандидатов к 30 сентября. На участие в конкурсе подали документы десять претендентов, среди которых действующий мэр Евгений Писцов и председатель местной думы Алексей Горевой. Последнего считают креатурой депутата заксобрания Вячеслава Брозовского.

Подробнее о конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Писцов попал в окружение».

Анна Капустина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...