Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы Березовского

Конкурсная комиссия допустила до конкурса на должность главы Березовского городского округа (Свердловская область) 10 претендентов. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил управляющий Южным управленческим округом региона Владимир Шауракс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На конкурс заявились 10 кандидатов, все документы прошли проверку, нарушений найдено не было. Второй этап пройдет 28 и 29 ноября. Претенденты представят свои программы комиссии, после чего их допустят до выступлений перед городской думой. Победитель будет выбран голосованием депутатов.

Ранее в Березовском продлили первый этап конкурса на должность главы на неопределенный срок. Причиной стала необходимость перепроверки данных в поданных документах участников.

Напомним, 20 сентября дума Березовского городского округа объявила конкурс на должность мэра, планируя завершить первый этап отбора кандидатов к 30 сентября. На участие в конкурсе подали документы десять претендентов, среди которых действующий мэр Евгений Писцов и председатель местной думы Алексей Горевой. Последнего считают креатурой депутата заксобрания Вячеслава Брозовского.

Подробнее о конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Писцов попал в окружение».

Анна Капустина