В Березовском продлили первый этап конкурса на должность мэра

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Березовского городского округа (Свердловская область) продлила на неопределенный срок первый этап конкурса, на котором проверяются документы претендентов. Об этом «Ъ-Урал» рассказал управляющий Южным управленческим округом региона Владимир Шауракс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ряд документов, представленные кандидатами, перепроверяются по запросам конкурсной комиссии, на несколько запросов ответы не получены. Как только они будут получены, мы возобновим работу на первом этапе, закончим его и перейдем ко второму этапу. У конкурсной комиссии не возникло претензий к документам, нами не получены ответы на ряд запросов, просто перепроверяются данные»,— подчеркнул он.

Господин Шауракс добавил, что комиссия сделала ряд запросов, в том числе по линиям МВД по Свердловской области и ГРУ.

Напомним, дума Березовского объявила конкурс на должность мэра 20 сентября, первый этап отбора кандидатов планировалось завершить 30 сентября. Всего документы на участие в конкурсе подали десять претендентов, включая действующего главу Евгения Писцова и председателя местной думы Алексея Горевого, которого считают креатурой депутата заксобрания области Вячеслава Брозовского. Большинство депутатов Березовского в разговоре с «Ъ-Урал» затруднились оценить итоги работы господина Писцова на посту градоначальника, ряд представителей думы заявили о намерении голосовать против переизбрания мэра.

Подробнее о конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Писцов попал в окружение».

Василий Алексеев