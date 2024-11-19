Писать по делу, но не из дела

Верховный суд России вынес определение, из которого следует, что журналисты, рассказывающие об уголовных делах, могут не публиковать сведения, полностью передающие материалы и фабулу расследования. Достаточно общего соответствия изложенного уголовному делу, установил ВС. На основании этого документа Мосгорсуд отклонил ранее удовлетворенный иск к “Ъ” находящегося в международном розыске бывшего топ-менеджера Центробанка, а затем бенефициара целого ряда разорившихся кредитных учреждений Дмитрия Рубинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Судебную тяжбу с “Ъ” беглый экс-банкир Рубинов начал после появления 18 июля 2022 года статьи «Банкир ушел в розыск рэкетиром». По некоторым данным, пойти на такой шаг могли вынудить проблемы с деловыми партнерами в Израиле, где господин Рубинов занимается развитием IT-проектов. Во всяком случае, ранее к публикациям “Ъ” о возможной причастности к хищениям из того или иного банка Дмитрий Рубинов относился довольно индифферентно.

В поданном в Пресненский райсуд Москвы иске он утверждал, что ему вменяется в вину похищение не трех, а двух человек, а опубликованную без его согласия фотографию назвал вмешательством в личную жизнь. Эти доводы суд счет обоснованными и обязал “Ъ” не только напечатать опровержение, но и удалить с сайта фотографию находящегося в международном розыске Дмитрия Рубинова с запретом ее дальнейшего распространения. Впоследствии апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России установила, что истец Рубинов фактически не оспаривает изложенные в публикации факты, а «ссылается лишь на неточность отдельных сведений». По данным ВС, основанием для удовлетворения иска нижестоящими судами «послужили неточности», в том числе по окончательно предъявленному истцу обвинению при «общем соответствии действительности сведений», связанных с его делом.

ВС решил, что нижестоящие суды не учли, что на СМИ не могут быть возложены «равные с органами предварительного следствия и судом требования о юридической точности формулировок обвинения и тот же стандарт доказывания обстоятельств».

Иное, считает Верховный суд, означало бы, что сообщения о возбуждении и расследовании уголовных дел, «представляющих определенный общественный интерес», были бы возможны только после вступления в законную силу приговора «или иного окончательного постановления по уголовному делу».

В итоге иск был отправлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая признала требования беглого банкира к “Ъ” необоснованными. Мосгорсуд пришел к выводу, что оспариваемые истцом несоответствия не исказили общий смысл статьи, а у читателей не создалось ошибочного мнения о Дмитрии Рубинове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Бывший топ-менеджер ЦБ Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

Как уже рассказывал “Ъ”, до 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. При этом сам он среди их официальных владельцев никогда не значился. Тем не менее правоохранители предполагали, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Отметим также, что некоторые из перечисленных кредитных учреждений, по данным силовиков, активно использовались и в так называемой молдавской схеме — выводе из России около 500 млрд руб. Фигурировала фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева.

В 2019 году, когда силовики занялись расследованием хищения из лишенных лицензии банка «Стратегия» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), господин Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является.

Таким образом, для следствия он стал фактически недоступен. В ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения из ПИР-банка денежных средств в размере более 400 млн руб., а в июне 2022 года — по трем эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Стратегия».

Уголовное дело, публикация о котором заставила Дмитрия Рубинова обратиться в суд, было возбуждено СКР в ноябре 2021 года. Это преступление оказалось напрямую связано с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из подконтрольного ему банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, АСВ удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Однако добровольному возврату фирмой этой суммы предшествовала детективная история. Гендиректор «Реактива», узнав, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

По версии следствия, чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу. Ее участники, взяв в заложники жену и дочь господина Пивоварова, потребовали, чтобы он переписал на указанного ими человека 100% долей «Реактива».

В мае 2023 года пятеро исполнителей были приговорены Хамовническим судом столицы к длительным срокам заключения. Однако апелляционная инстанция это решение отменила, указав, что дела подобной категории должен рассматривать Мосгорсуд. Повторный процесс начался в мае нынешнего года.

Олег Рубникович