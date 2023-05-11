За якутский банк заложников брали в Москве

Как стало известно «Ъ», от 10 до 11 лет колонии строгого режима получили пятеро участников преступной группы, которые по заказу находящегося в международном розыске бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова похитили трех человек, включая двухлетнего ребенка. На преступление экс-финансист пошел, чтобы завладеть фирмой, куда из принадлежавшего ему банка «Таатта» были выведены 2,5 млрд руб. Заложников удалось освободить силовикам, а доли ООО успел арестовать арбитражный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

Судья Хамовнического райсуда столицы Диана Мищенко, рассматривавшая уголовное дело в отношении Ансара Адамова, Бекбулата Гусейнова, Юрия Мерзликина, Сократа Сулейманова и Александра Цабия, признала вину фигурантов полностью доказанной по всем инкриминированным им эпизодам. Подсудимым в зависимости от ролей вменялись в вину похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы (ст. 126, 163, 159 и 127 УК РФ). Однако назначенное наказание оказалось немного мягче того, на котором настаивал гособвинитель. Вместо запрошенных для подельников экс-банкира Рубинова 12 лет колонии строгого режима они получили от 10 до 11 лет.

Еще двое обвиняемых — Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев, которые, по версии следствия, непосредственно контактировали с заказчиком преступления, находятся в розыске.

Преступную группу бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Рубинов организовал летом 2020 года. Сам он еще в 2019 году, после того как МВД занялось расследованием махинаций в банках, где он якобы был конечным бенефициаром, уехал в Израиль. Одним из таких кредитных учреждений оказался якутский банк «Таатта».

После краха в июле 2018 года банк остался должен вкладчикам более 6 млрд руб. При этом почти половина этих денег из «Таатта» оказалась похищена через московское ООО «Реактив», за которым стоит все тот же Дмитрий Рубинов.

В ходе расследования было установлено, что столичная фирма якобы выкупила у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Когда же гендиректор «Реактива» узнал, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов, как установило следствие, и отправил к нему вымогателей. Господина Пивоварова участники преступной группы, представившись сотрудниками полиции, похитили 4 сентября 2020 года в районе станции метро «Парк культуры». Ему обрисовали печальные последствия в случае отказа переписать 100% долей «Реактива» на указанного человека.

Несмотря на то что предприниматель сразу же согласился на выдвинутые условия, его отвезли в столичную гостиницу «Волынское». Туда же на следующий день обманным путем злоумышленники заманили и его супругу с двухлетней дочерью. О похищении силовики узнали от знакомого бизнесмена, привозившего господину Пивоварову недостающие для переоформления документы. Его злоумышленники также планировали захватить, но он сбежал.

В итоге пятеро непосредственных исполнителей были задержаны силовиками. Курировавшие по поручению Дмитрия Рубинова их действия Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев успели уехать в Турцию.

Самому Дмитрию Рубинову обвинение в похищении и вымогательстве СКР предъявил заочно 20 октября 2021 года. Сейчас его имя фигурирует еще в целом ряде уголовных дел, связанных с крахом того или иного кредитного учреждения.

В частности, бывшему топ-менеджеру Центробанка помимо банка «Таатта» приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком НКБ, а также Центральным страховым обществом, из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.

Олег Рубникович