Банкир ушел в розыск рэкетиром

Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей. Если раньше господину Рубинову инкриминировали махинации, то теперь организацию похищения людей и вымогательство. Сам фигурант, проживающий в Израиле, для следствия пока недоступен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К обвинению в махинациях Дмитрию Рубинову добавили организацию похищения людей и вымогательство

Фото: Ъ К обвинению в махинациях Дмитрию Рубинову добавили организацию похищения людей и вымогательство

Фото: Ъ

До 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. При этом сам он среди их официальных владельцев никогда не значился. Тем не менее правоохранители полагали, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Отметим также, что некоторые из перечисленных кредитных учреждений, по данным силовиков, активно использовались и в так называемой молдавской схеме — выводе из России около 500 млрд руб.

Впрочем, до предъявления каких-либо обвинений и даже допроса Дмитрия Рубинова дело тогда так и не дошло. В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является. Таким образом для следствия он стал фактически недоступен. Возможно, именно этим объясняются дальнейшие весьма невнятные попытки привлечь его к уголовной ответственности. Справедливости ради стоит отметить, что в ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.

Отметим, что в минувшую среду Пресненский райсуд Москвы приговорил одного из учредителей этого кредитного учреждения Андрея Серебренникова за выдачу заведомо невозвратного кредита господину Рубинову к четырем годам лишения свободы. Также фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка фигурировала в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева. Последний по долгу службы должен был контролировать деятельность Дмитрия Рубинова, но вместо этого вступил с ним «в неформальные отношения», помогая ему обогащаться.

Ситуация с самим господином Рубиновым изменилась лишь в конце прошлого года. И что интересно, в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Однако добровольному возврату фирмой этой суммы предшествовала детективная история. Гендиректор «Реактива», узнав, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Как следует из материалов дела, чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу. Во время встречи в районе станции метро «Парк культуры» несколько человек, представившись полицейскими и продемонстрировав купленные в переходе обложки удостоверений сотрудников МВД, заявили господину Пивоварову, что тот должен переписать на указанного ими человека 100% долей «Реактива». В противном случае пригрозили возбуждением уголовного дела. Несмотря на то что на выдвинутые условия Максим Пивоваров сразу же согласился, вымогатели решили подстраховаться, взяв в заложники его жену с двухгодовалой дочерью. О похищении сотрудники правоохранительных органов узнали от одного из знакомых бизнесмена, привозившего господину Пивоварову в тот же день недостающие для переоформления документы к станции метро «Парк культуры». Курьера банда также планировала захватить, но тому удалось сбежать.

В итоге силовая операция вылилась в захват пятерых похитителей, дело которых сейчас рассматривается в Хамовническом райсуде Москвы.

Все они являются рядовыми исполнителями и о роли в этой истории Дмитрия Рубинова, который всегда отрицал свое отношение как к банку «Таатта», так и «Реактиву», ничего не знают. А вот двое непосредственных кураторов этой операции, с которыми, по данным следствия, и общался экс-банкир, успели скрыться и сейчас находятся в Турции.

Впрочем, о роли экс-банкира Рубинова во всей этой истории суду в пятницу рассказала находящаяся под госзащитой свидетель — адвокат Ирина Шоч, привлеченная АСВ для возврата проблемных активов ряда банков. По словам госпожи Шоч, именно Дмитрий Рубинов, с которым она вела переговоры в Турции, предлагал ей за взятку «бросить это дело». После отказа ей стали угрожать по мобильному телефону, что и послужило поводом для госзащиты. Интересно, что ей угрожали и в суде — делал это один из фигурантов, находящийся за решеткой.

Свидетельница между тем предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании адвокату Шоч удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем. Причем произошло это фактически в то время, когда и Дмитрий Рубинов, скорее всего, считал, что Максим Пивоваров уже переписал актив на третье лицо.

По данным “Ъ”, по делу о похищении и вымогательстве господин Рубинов заочно обвинен и объявлен в международный розыск. Пока же экс-банкир занимается в Израиле развитием IT-проектов. Стоимость принадлежащей ему доли компании «CyTek» оценивается Forbes Israel в $230 млн.

Олег Рубникович