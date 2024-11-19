Инфраструктуре обновляют кредит

Минфин завершает подготовку нормативной базы для продления с 2025 года механизма бюджетных кредитов регионам на их инфраструктурные проекты. Согласно подготовленному проекту правил предоставления таких займов, механизм будет несколько переформатирован — теперь это будут казначейские инфраструктурные кредиты. Главные параметры, впрочем, не изменяются — это льготная ставка в 3% годовых и срок до 15 лет. Новшеством станет возможность повышения ставки до 6% в случае недостижения регионом заявленных показателей или просрочки при реализации проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минфин опубликовал проект постановления правительства, устанавливающего правила предоставления Казначейством бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов. Речь фактически идет о продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) — льготных займов под 3% годовых на финансирование создания в субъектах транспортной, инженерной, коммунальной и иной инфраструктуры. В рамках этой программы в 2022 году было завершено распределение 1 трлн руб. кредитов на 2021–2024 годы, а в 2023-м был запущен схожий механизм специальных казначейских кредитов — с объемом финансирования еще в 190 млрд руб.

На новый этап кредитования инфраструктурных проектов в регионах в федеральном бюджете на 2025–2027 годы предусмотрено по 250 млрд руб. в год.

Механизм такой поддержки будет схож со специальными казначейскими кредитами, главным отличием которых от ИБК было выделение средств не напрямую из бюджета, а за счет временно свободных средств на его едином счете.

Согласно проекту постановления, обновленные займы будут называться иначе, чем предыдущие,— казначейскими инфраструктурными кредитами. Как и прежде, предоставляться они будут под 3% и на срок до 15 лет. За счет таких займов планируется финансировать как реализацию проектов, отобранных в 2021–2024 годах в рамках ИБК, так и новые инициативы — на основании заявлений регионов, которые будут рассматриваться президиумом комиссии по региональному развитию.

Цели, на которые могут тратиться инфраструктурные кредиты, в целом также схожи с прежними.

В частности, речь идет о строительстве и модернизации коммунальной, транспортной, инженерной, туристской инфраструктуры, об обновлении городского транспорта, о технологическом присоединении к сетям, создании инфраструктуры для индустриальных и промышленных парков, особых экономических зон, инновационных научно-технологических центров.

Новшеством нового этапа станет ужесточение ответственности регионов при недостижении заявленных показателей или просрочке при реализации проектов — в таком случае ставка по кредитам центра будет повышаться до 6% годовых. Минфин ранее объяснял это тем, что случаи недостижения регионами показателей встречаются довольно часто. Регионы возражали, что порой это происходит по объективным причинам, и отмечали, что рост ставки повысит нагрузку на их бюджеты (см. “Ъ” от 21 октября). Согласно проекту постановления, при недостижении показателей повышенная ставка будет применяться для года, следующего после года выявления нарушения. При нарушении сроков реализации мероприятия 6% годовых будет начисляться на каждый день просрочки.

Евгения Крючкова