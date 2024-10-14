Регионам доплатят за развитие

Регионы с низким уровнем социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности могут получить субсидии из федерального бюджета на финансирование инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий (КРТ), следует из подготовленного Минстроем документа. По оценкам экспертов, небогатым регионам поддержка по этой части действительно нужна — сейчас в условиях нехватки бюджетных средств они могут вовлекать в программы КРТ только земли, высокая цена которых обеспечит рентабельность для застройщиков, способных взять на себя обязательства по созданию инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минстрой разработал проект изменений в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем» — ее дополнят положениями о предоставлении субсидий регионам для софинансирования их обязательств при реализации проектов комплексного развития территорий. Как ранее поясняло ведомство, стимулирование КРТ в субъектах РФ станет отдельной программой в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — с финансированием в 120 млрд руб. до 2030 года.

Как следует из проекта правок госпрограммы, получить субсидию смогут регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также десять наиболее экономически депрессивных регионов, для которых утверждены и реализуются индивидуальные программы развития.

Средства могут тратиться на строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры при реализации проектов КРТ. Субсидии будут предоставлять в заявительном порядке — при наличии договора о комплексном развитии территории, предусматривающего обязательства региона по строительству инфраструктуры.

Такой подход направлен на более активное вовлечение ограниченных в средствах регионов в финансирование проектов развития территорий. Ранее отмечалась нехватка социальной и иной инфраструктуры в рамках КРТ — Госдума даже приняла в первом чтении законопроект, фиксирующий обязанность застройщиков возводить ее за счет собственных средств или средств региональных бюджетов (см. “Ъ” от 26 июля). В целом власти на регулярной основе принимают различные меры для ускорения и масштабирования этого механизма, поскольку он, в частности, предусматривает как расселение аварийного жилья, так и ввод в эксплуатацию нового. При этом в Минстрое высказывали опасения, что проекты КРТ могут «затормозиться» из-за высокой стоимости заемных средств для застройщиков. Сейчас градостроительный потенциал в рамках КРТ оценивается в 200 млн кв. м, из которых более 150 млн кв. м приходится на жилье.

Как отмечает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, речь идет о новом механизме субсидирования инфраструктурного обеспечения проектов КРТ, который в отличие от иных инструментов «Инфраструктурного меню» имеет уже «строгий целевой характер».

По ее словам, предоставление таких субсидий регионам с низким уровнем социально-экономического развития и низкой бюджетной обеспеченностью действительно необходимо. Как поясняет эксперт, в рамках КРТ инфраструктура может быть обязательством либо застройщика, либо региона или муниципалитета — подавляющее большинство договоров «реализуется в отношении территорий, цена на недвижимость на которых может обеспечить рентабельность проекта для застройщика даже с учетом его обязательств по инфраструктурному обеспечению». Нехватка же бюджетных средств у регионов и муниципалитетов, говорит Надежда Косарева, не позволяет им вовлекать в КРТ менее эффективные проекты.

Евгения Крючкова