Ставка на дисциплину

Правительство намерено повысить эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) — за счет повышения ставки по таким займам с 3% до 6% в случае невыполнения регионами заявленных целевых показателей. Сейчас случаи недостижения целей не редкость, но регионы настаивают, что это происходит по объективным причинам, так что задуманное удвоение ставки лишь увеличит нагрузку на их бюджеты, но никаких проблем не решит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Андрей Макаров на Московском финансовом форуме (18 октября 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Андрей Макаров на Московском финансовом форуме (18 октября 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе дискуссий на прошедшем в пятницу Московском финансовом форуме глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поднял вопрос о разработке правительством «дисциплинирующих мер» для регионов, получающих инфраструктурные бюджетные кредиты. Речь идет о займах, которые выдаются центром регионам на 15 лет по льготной ставке 3% годовых. На период 2021–2024 годов распределен 1 трлн руб. таких кредитов, затем программа была продлена — с 2025 года портфель займов должен наращиваться на 250 млрд руб. в год.

По словам Андрея Макарова, сейчас рассматривается идея в случае недостижения регионом заявленных целевых показателей развития повышать ставку по кредиту с 3% до 6% (со следующего после нарушения года).

Относительно готовности этой инициативы у ведомств возникли разночтения. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что такая идея действительно рассматривается, но «решения пока нет». Замглавы Минфина Павел Кадочников утверждал, что «решение есть». Андрей Макаров подтвердил, что Госдума уже получила проект поправок к Бюджетному кодексу с такой инициативой.

Отметим, что к реализации проектов, финансируемых за счет ИБК, уже были вопросы — отмечалось, что из-за недостаточного качества планирования в 2022–2023 годах много времени тратилось на «перекидки» и «сдвижки» финансирования (см. “Ъ” от 27 марта). Сейчас, как следовало из дискуссии, случаи недостижения субъектами РФ показателей совсем не редкость — по уровню привлечения внебюджетных средств показатели не достигнуты в 27 регионах, по вводу жилья — в 14, по налоговым и неналоговым поступлениям — в 27, по созданию новых рабочих мест — в 21 регионе.

Представителям регионов на форуме идея ожидаемо не понравилась.

Как отметила заммэра Москвы Мария Багреева, если изначально проблема заключается в неготовности проекта, то такое решение ничем не поможет, если же проекты готовы, то их сроки порой могут сдвигаться и по объективным причинам. «Со следующего года, скажу честно, жестковато в два раза повышать ставку»,— отметила она. Губернатор Калужской области Владислав Шапша считает, что новшество «не даст никаких стимулов». Согласился с ним и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заявивший, что «над региональными властями и так столько инструментов и механизмов контроля, дополнительного стимулирования, давления». По его словам, повышение ставки просто станет репрессивной мерой. «Ну что ж, согнемся и будем ее тащить»,— заключил губернатор.

Как отметил первый зампред Госдумы Александр Жуков, «какой-то инструмент должен быть в руках Минфина», но есть и масса объективных причин, по которым происходит невыполнение показателей. По его словам, в Госдуме готовы поднять этот вопрос для обсуждения на трехсторонней комиссии (Госдума — Совет федерации — правительство).

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова пояснила “Ъ”, что, с одной стороны, «понятно желание Минфина контролировать и применять какие-то санкции, поскольку, выдавая кредиты, он ожидал их целевого использования», с другой — речь идет о существенном изменении условий, которое могло бы повлиять на решение о привлечении кредита, если бы было изначально известно. В текущих условиях, отмечает она, «повышение ставки с 3% до 6% как будто не выглядит критичным, но не стоит забывать, что регионам некуда переложить эти дополнительные расходы, а поскольку ИБК — очень долгосрочный кредит, то в какой-то момент, пусть и через несколько лет, повышенная ставка будет близка к рыночной».

Евгения Крючкова