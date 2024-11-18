От бензина запахло экспортом

Рост оптовых цен на бензин на фоне сообщений о возможном открытии экспорта сменился падением: 18 ноября Аи-92 и Аи-95 на бирже подешевели на 2,3–2,4%, до 60,49–63,22 тыс. руб. за тонну. Участники рынка объясняют это увеличением предложения со стороны крупнейших производителей и предоставлением скидок на нефтепродукты. Тем не менее некоторые отраслевые объединения попросили правительство отложить снятие запрета на вывоз бензина до установления полного баланса на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цены на бензин 18 ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились после роста c 6 ноября. Так, стоимость Аи-95 в европейской части России упала на 2,4%, до 63,22 тыс. руб. за тонну, Аи-92 — на 2,3%, до 60,49 тыс. руб. за тонну.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко напоминает, что в последнее время цена бензина росла на опасениях из-за отмены запрета на экспорт бензина. «Участники рынка забеспокоились, что будет нехватка товара в условиях и так низкого предложения»,— говорит он.

В результате, отмечает господин Дьяченко, оптовые цены на бензин оказались примерно на 4 тыс. руб. выше планки отсечения по топливному демпферу.

Эмбарго на экспорт бензина в России действует с 1 марта на все зарубежные поставки, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, но в августе действие ограничений возобновилось. По решению правительства запрет был установлен до конца года. 8 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшее время представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина. А на прошлой неделе о планах снять эмбарго объявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Как сообщали источники “Ъ”, запрет будет снят только для производителей топлива.

Сергей Цивилев, министр энергетики, 13 ноября (цитата по «Интерфаксу»): Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная.

Разворот котировок Максим Дьяченко связывает с тем, что в пятницу крупнейшие производители начали наращивать предложение и агрессивно снижать цену на своих базисах, предлагая товар со скидками. Этого объема достаточно для коррекции цен с учетом пониженного сезонного спроса, полагает он. Топ-менеджер отметил, что продающиеся сейчас объемы будут отгружаться только во второй половине декабря, когда потребление будет еще ниже.

На эти же причины указывает президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Он отмечает, что после 15 ноября из ремонтов должны были выйти почти все НПЗ, так что объемы поставок на внутренний рынок выросли, позволив достичь баланса спроса и предложения. По его словам, если бы не было сообщений об открытии экспорта, не было бы такого резкого скачка биржевых цен в середине ноября.

РТС вместе с «Ассоциацией участников товарно-сырьевого рынка» и «Ассоциацией товарных брокеров» попросили правительство отложить снятие запрета на экспорт бензина до насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж, обеспечивающего снижение ценовых биржевых индикаторов до уровня инфляции. Копия письма Александру Новаку есть у “Ъ”. Как отмечается в обращении, год к году оптовая цена бензина выросла на 20%, а розничная — на 7–7,5%.

По мнению авторов письма, для обеспечения минимальной доходности розничного топливного ритейла, покрытия убытков предыдущих периодов года, нивелирования негативных эффектов от планируемого в 2025 году роста акцизов и тарифов, снижения демпферных субсидий необходимо существенное снижение оптовых котировок.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что фундаментальная проблема рынка — очень хрупкий баланс высокооктановых марок. По его словам, спрос на марку Аи-95 и выше постоянно растет на фоне увеличения доли современных автомобилей с форсированными двигателями, опережая динамику производства. А бензина Аи-92 на внутреннем рынке достаточно, поэтому снятие запрета на экспорт этой марки выглядит здраво, отмечает аналитик. Но, добавляет господин Котов, сейчас фиксируются достаточно высокие цены на потенциальных экспортных направлениях, и вполне возможно, что некоторым НПЗ, даже с учетом демпфера, будет выгоднее снизить объемы производства Аи-95, увеличив выпуск Аи-92. По словам Александра Котова, это снова создаст проблему роста цен на бензин в целом.

Ольга Мордюшенко