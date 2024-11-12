Бензин собирается на бирже

Оптовые котировки двух видов автомобильного бензина активно растут. С 6 ноября марка Аи-92 подорожала на 1,8%, чуть превысив уровень 60 тыс. руб. за тонну, Аи-95 за три дня — на 2,4%, до 62,07 тыс. руб. за тонну. Участники рынка списывают такую динамику на временную волатильность на фоне новостей о возможном снятии запрета на экспорт Аи-92 в случае, если на рынке подтвердится затоваривание. По размерам профицита мнения экспертов разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после более чем двух недель постепенного снижения растет третий торговый день подряд. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России 11 ноября подорожала на 0,36%, до 60 тыс. руб. за тонну. С 6 ноября, когда начался рост, котировки прибавили 1,8%. Последний раз на уровень выше 60 тыс. руб. цены выходили 18 октября.

Темпы роста цен на марку Аи-95 были даже выше. За день 11 ноября котировки увеличились на 0,47%, до 62,07 тыс. руб. за тонну, за три дня — на 2,4%. Общей динамики придерживалось и дизельное топливо. Зимнее дизельное топливо подорожало на 0,46%, до 72,6 тыс. руб. за тонну, летнее — на 0,06%, до 60,1 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость межсезонного дизельного топлива опустилась на 0,16%, до 58,5 тыс. руб. за тонну.

Бензин дорожает вразрез с ожиданиями участников рынка.

Собеседники “Ъ” предполагали, что котировки пойдут вниз на фоне выхода из ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и сезонного снижения спроса. К тому же в день, когда началось подорожание топлива, вице-премьер Александр Новак сообщал, что объемы нефтепереработки в России останутся на уровне прошлого года, несмотря на ряд инцидентов на НПЗ, или незначительно снизятся на 1–2%. Еще два дня спустя он заявил, что Минэнерго в ближайшее время по поручению правительства должно внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России, чтобы нефтекомпаниям не приходилось сокращать производство этого вида топлива.

Эмбарго на экспорт бензина в России действует с 1 марта на все зарубежные поставки, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, но в августе его действие возобновилось. По решению правительства запрет будет действовать до конца года для поддержания стабильности на рынке. Минэнерго рассчитывало на ослабление эмбарго для НПЗ с ноября после завершения ремонтов и насыщения рынка. Но источники “Ъ” в конце октября сообщали, что правительство не намерено досрочно снимать ограничения на экспорт бензина (см. “Ъ” от 31 октября). Открытие экспорта Аи-92 возможно, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива и затоваривание на заводах, уточнял Александр Новак.

Эксперты допускали, что снятие запрета на экспорт даже одного вида бензина топливный рынок может воспринять как сигнал к активизации закупок. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что сектор довольно сильно реагирует на различные информационные поводы и в течение года котировки много раз росли на слухах, касающихся перспектив экспорта бензина. «Но устойчивым такое движение оптовых цен вряд ли будет без дальнейшего подтверждения фактами»,— полагает он.

По мнению эксперта, если запрет не будет реально снят в ближайшее время, то рынок ждет коррекция котировок.

Господин Дьяченко не видит на рынке очевидного затоваривания, так что сомневается, что до конца года эмбарго будет отменено.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов указывает, что объемов бензина Аи-92 «действительно достаточно на рынке», так что некоторым заводам из-за запрета приходится снижать загрузку. В то же время он согласен, что сейчас можно говорить не о росте, а о некоторой волатильности, которая в том числе связана с реакцией рынка на возможное снятие запрета экспорта Аи-92.

По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенные цены на Аи-92 на АЗС Москвы за неделю с 5 по 11 ноября выросли с 54,26 руб. до 54,38 руб. за литр. Аи-95 в среднем подорожал с 60,12 руб. до 60,25 руб. за литр, дизельное топливо — с 66,82 руб. до 67,06 руб. за литр.

Ольга Мордюшенко