Тень независимости

На следующий день после неожиданно объявленного Минэнерго намерения ослабить запрет на экспорт бензина, который пока действует до конца года, биржевые котировки пошли вверх. На фоне активизировавшегося спроса бензины Аи-95 и Аи-92 на бирже СПбМТСБ подорожали на 1,6%. Представители независимых АЗС считают снятие запрета преждевременным, опасаясь дальнейшего роста оптовых цен, что приведет к росту убытков сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость Аи-92 и Аи-95 на бирже СПбМТСБ 14 ноября увеличилась на 1,6%, до 61,1 тыс. руб. и 64 тыс. руб. за тонну соответственно. Котировки растут после того, как глава Минэнерго Сергей Цивилев объявил накануне о намерении досрочно снять действующие до конца 2024 года ограничения на экспорт бензина, объяснив такое решение тем, что «с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная».

Еще в середине октября против досрочного снятия эмбарго на экспорт бензина выступала ФАС. На фоне продолжающихся ремонтов не стало снимать ограничения с начала ноября, как предполагалось ранее, и правительство РФ. В отчете ЦЦИ отказ связывался с тем, что «из-за задержек ремонтов НПЗ насыщение внутреннего рынка не достигнуто, что создает риск роста цен при открытии экспорта».

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что снимать ограничения на экспорт бензина преждевременно.

По его мнению, ограничения вводились, чтобы насытить рынок топливом, не допустить дополнительного роста оптовых и розничных цен, поддержать доходность бизнеса АЗС. Хотя биржевая стоимость топлива благодаря эмбарго стабилизировалась, экономика топливного ритейла сегодня, как и практически весь год, демонстрирует отрицательную доходность, а насыщение рынка так и не произошло, говорит Евгений Аркуша. Биржевые цены за год выросли на 18%, розничные — только на 7,5%, продолжает он, тогда как эксплуатационные расходы АЗС взлетели на 15%, вдвое превысив темпы потребительской инфляции.

Для обеспечения минимальной доходности независимых операторов, покрытия убытков и нивелирования негативных эффектов от планируемого в следующем году роста тарифов и акцизов необходимо, чтобы оптовые котировки продолжили существенно снижаться, считает он. Глава РТС подчеркивает, что текущий баланс спроса и предложения не способствует уменьшению цен, и даже малейшие разговоры об открытии экспорта бензина приводят к повышенному спросу и резкому росту котировок.

По сравнению с прошлым годом скорость отгрузки топлива ухудшилась на 15–20%, а средний срок отгрузки увеличился на три-четыре дня, что существенно влияет на скорость доставки потребителю, отмечает гендиректор топливного трейдера «Уфаойл» Ринат Фаттахов.

По его словам, на местах нет излишков предложения, что подтверждает отсутствие снижения оптовых и мелкооптовых цен. Из оцениваемых регуляторами 2 млн тонн запасов существенная часть находится в пути, подчеркивает господин Фаттахов. Тем более, отмечает он, ситуация с предложением очень «хрупкая», приводя в пример поломку на Нижегородском НПЗ в начале года, когда цены на бензин в моменте подскочили на 5–7 тыс. руб. за тонну.

Александр Новак, вице-премьер, в ноябре, ТАСС: Если у нас будут подтверждены излишки, затоваривание, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт.

Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев говорит, что объем предложения нефтепродуктов не соответствует уровню снижения или стабилизации оптовых цен, а любые сообщения об открытии экспорта подталкивают участников рынка закупать товар, вызывая ажиотажный спрос. Увеличение сроков отгрузки и доставки биржевого товара в совокупности с повышением банковских ставок усугубляет ситуацию, добавляет он. В результате открытия экспорта бензина, считает Сергей Соловьев, убытки операторов АЗС возрастут. По его оценкам, маржа продаж Аи-92, Аи-95 и зимнего дизтоплива у независимых АЗС — 1–5 руб., 6–10 руб., 1–6 руб. за литр соответственно, а расходы — 7–11 руб., таким образом, маржа по бензинам и дизтопливу во многих случаях и так не покрывает издержки или близка к их уровню.

Дмитрий Козлов