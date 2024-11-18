«Основа антиинфляционной политики правительства — развитие экономики предложения»

В последние дни в связи с повышением Банком России ключевой ставки полемика чиновников о влиянии ее на экономику РФ перешла в активную публичную фазу. На вопросы о том, есть ли в действительности разногласия между экономическим блоком правительства и Банком России, и о том, как власти координируют с монетарным регулятором свою политику для одновременного решения задач сохранения экономического роста и борьбы с инфляцией, “Ъ” согласился ответить министр экономики Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр экономики Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— В последние дни представители и правительства, и ЦБ на разных уровнях активно комментируют влияние беспрецедентно высокой ключевой ставки на экономику, при этом в этих высказываниях есть и тревожные ноты, и позитивные — в частности, обе стороны говорят о том, что они координируют свою политику. Можете рассказать о том, как этот процесс выглядит с точки зрения министерства?

— Для борьбы с инфляцией применяется два вида инструментов: монетарные (ключевая ставка) и немонетарные. В последние годы они эффективно дополняли друг друга. Это сыграло значительную роль в сдерживании роста цен во время ковидных ограничений и ввода санкций.

Правительство, в частности, применяет как краткосрочные, так и долгосрочные меры, направленные на ограничение роста цен. Краткосрочные позволяют в моменте сгладить инфляционные эффекты для населения. Отраслевыми ведомствами ведется анализ спроса и предложения в разрезе категорий товаров. Он позволяет выявить товары и услуги, наиболее подверженные краткосрочному росту цен, в том числе в связи с повышенным спросом. Прежде всего, речь о товарах социально значимых продовольственных категорий. Такой анализ и инструментарий позволил правительству реагировать на видимые всплески цен на важные товарные группы, прежде всего мерами таможенно-тарифного регулирования.

Так, в 2024 году были введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на определенные категории продуктов. При этом на ряд товаров был расширен импорт за счет новых поставщиков. По инициативе Минсельхоза рассматривается вопрос о введении льгот на некоторые продуктовые товары, на которые увеличился спрос

В числе других мер — продажа зерна из интервенционного фонда, соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на некоторые товарные категории, которые заключаются территориальными органами ФАС с властями регионов и местными предпринимателями. При выявлении необоснованного повышения цен служба применяет меры антимонопольного реагирования.

Однако основа антиинфляционной политики правительства — средне- и долгосрочный инструментарий, связанный с развитием экономики предложения. Речь идет о постоянном наращивании предложения товаров и услуг, укреплении инфраструктуры, использовании передовых технологий, формировании мощностей и новых отраслей. В конечном итоге именно это позволяет устранить разрыв между спросом и выпуском на различных рынках. Здесь у правительства широкий арсенал мер для стимулирования инвестиций: различные льготные программы кредитования, субсидии на поддержку отраслей, различные формы стимулирования инвестиций (например, в рамках «Фабрики проектного финансирования» реализуется несколько проектов строительства заводов по производству удобрений, продукция которых будет использоваться для развития российского сельского хозяйства). Однако их расширение на данный момент ограничено возможностями бюджета.

Кроме программ стимулирования производства есть демпферные механизмы, способные ограничивать влияние внешней конъюнктуры на цены внутреннего рынка. Они, в частности, действуют на рынке зерновых и подсолнечного масла (в рамках демпфера «плавающая» пошлина автоматически реагирует на изменение внешней ценовой конъюнктуры: при повышении цен растет и пошлина, при снижении, соответственно, пошлина уменьшается). Но у демпфера есть и долгосрочный эффект — он создает понятные условия для работы отрасли. Поступающие от экспортной пошлины средства возвращаются в виде дополнительных инвестиций на внутренний рынок, прежде всего — в сельское хозяйство.

Для стабилизации цен на овощи в среднесрочной перспективе Минсельхоз реализует отдельный федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», направленный на стимулирование производства картофеля и овощей. ФАС анализирует уровень конкуренции на всей цепочке «от производителя до полки», прорабатывает меры по развитию конкуренции и исключению монополизации рынка. До конца 2024 года будет принята традиционная тарифная квота на экспорт зерновых культур на 2025 год в низкий сезон.

Таким образом, совместные действия правительства и Банка России направлены на постепенную стабилизацию инфляционных процессов. За этим непременно последует и нормализация уровня процентных ставок в экономике.

— У увеличения предложения за счет бюджетного стимулирования может быть проинфляционный эффект. Как учитывает этот аспект внесенный в Госдуму трехлетний бюджет?

— Важный момент — это грамотная реализация бюджетной политики (в том числе речь о консолидированном бюджете). В 2022–2024 годах был более высокий бюджетный импульс: в условиях сложившихся санкционных и иных ограничений он был оправдан, нужно было резко перестраивать экономику. Начиная с 2025 года предполагается полное завершение нормализации бюджетной политики с выходом на параметры «бюджетного правила». Сверстанный на следующую трехлетку бюджет получился полностью сбалансированный, даже умеренно консервативный. Расширение государственной поддержки ограничено мерами бюджетной политики.

Для минимизации инфляционного эффекта, связанного с бюджетным импульсом, были определены приоритетные сектора для госинвестиций, потенциально повышающие производительность труда и сокращающие разрыв между спросом и предложением. Такая приоритизация позволяет правительству и Банку России выстраивать грамотное управление величиной кредитного портфеля, в том числе льготной его частью, и проводить скоординированную настройку налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, минимизируя влияние на инфляцию.

— Как устроена эта приоритизация?

— Главным приоритетом являются мероприятия нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Технологии обеспечивают скачок и прирост производства, повышение эффективности труда и экономики. Для их развития мы подготовили законопроект «О технологической политике» ко второму чтению в Госдуме — он фиксирует переход от краткосрочного планирования к долгосрочному. Исходя из потребностей отраслей правительство начнет готовить планы развития технологий и приоритизировать поддержку под их разработку. Также расширяем «право бизнеса на риск». Закрепляем инструменты по созданию высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки — для реализаций нацпроектов техлидерства (обеспечивающих критические технологии) и соглашений с компаниями-лидерами.

Также это другие мероприятия и нацпроекты, направленные на развитие «экономики предложения», требующие создания резервов производственных мощностей и повышения производительности: инфраструктура, наука, образование, здравоохранение, транспорт, туризм.

Далее — конкурентоспособные на мировом уровне отрасли, обладающие потенциалом для роста экспорта, такие как сельское хозяйство, химическое производство, металлургия. Будем донастраивать финансовую инфраструктуру для внешней торговли. Развивать транспортно-логистические коридоры для переориентации экспорта и межрегиональные контакты со странами-партнерами.

— Представители ЦБ говорят о том, что в условиях ограничений на рынке труда бюджетное стимулирование ведет только к гонке зарплат…

— Преодолевать ограничения рынка труда будем прежде всего за счет повышения производительности в отраслях, где она растет меньшими темпами (строительство, туризм, транспорт, торговля), и в отраслях социальной сферы. Будем это делать в рамках нового федпроекта с профильными министерствами через создание отраслевых центров компетенций и работу центров производительности в регионах.

— Каких темпов роста экономики вы ждете по итогам 2024 года и не менялись ли ориентиры на 2025-й?

— Траектория развития экономики соответствует нашему прогнозу. В среду Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за третий квартал, рост — 3,1%. За девять месяцев — 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наша оценка по году актуальна. Вместе с тем видим, что в ряде отраслей темпы роста не такие устойчивые, как раньше,— это агропромышленный комплекс, грузоперевозки, экспортно ориентированные.

Поэтому ожидаемый в 2025 году рост российской экономики 2,5% потребует напряженной совместной работы правительства и регионов. Наш прогноз учитывает расходы на реализацию послания президента, новые национальные проекты. И меры экономической политики, направленные на наращивание ключевых ресурсов: кадров, капитала и технологий.

— Что вам видится основными драйверами роста?

— Это отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность. Рост выпуска в обрабатывающем секторе по итогам девяти месяцев 2024 года почти 8% год к году. Основной положительный вклад вносит машиностроительный комплекс, он обеспечил около 2/3 (57%) совокупного роста выпуска обрабатывающих производств в сентябре. В сентябре темпы роста комплекса удвоились.

Значительный рост, несмотря на высокую базу прошлого года, в производстве отдельных транспортных средств и оборудования. Увеличились темпы роста в сентябре и в автопроизводстве, но еще отстают от спроса на рынке (+5,2% год к году после +3,4% год к году). По итогам девяти месяцев 2024 года в целом по комплексу рост составил +20% год к году.

За девять месяцев потребительская активность в целом увеличилась на +6,8% год к году. При этом фиксируем некоторые тенденции к ее снижению.

— Как выглядит сейчас в России инвестактивность, каких объемов капвложений вы ждете по итогам года и на что рассчитываете в 2025-м?

— Статистика по инвестициям выходит с определенным лагом. Данные за первое полугодие — рост +10,9% год к году. Цифры за третий квартал увидим в конце месяца. Пока что, по оперативным данным, видим некоторое снижение из-за высокой стоимости заемных денег для бизнеса и одновременно высоких ставок по депозитам. Прогноз по итогам года актуален — ожидаем сохранение темпов роста инвестиций (7,8%). Основной прирост — вложения в машины и оборудование, а также в объекты интеллектуальной собственности. Основным ресурсом для инвестиций стал собственный капитал организаций.

Несмотря на высокие процентные ставки, правительство продолжает реализацию инструментов, которые стимулируют бизнес инвестировать. Улучшилось состояние регуляторной среды: реализуется механизм «трансформация делового климата», реформа контрольно-надзорной деятельности, внедрение риск-ориентированного подхода, регуляторная «гильотина» и др. В ответ на запрос бизнеса увеличили объем «Фабрики проектного финансирования» — до 6 трлн рублей. «Фабрика» — самый востребованный механизм поддержки инвестиций в условиях высокой ключевой ставки. Он дает гарантию стабильности кредитной ставки. В случае роста ключевой ставки ЦБ заемщик получает компенсацию. Также это льготное фондирование или поручительство ВЭБ.РФ.

Дополнительно до конца текущего года снизили требования к доле средств инвестора в проекте до 15% (на 5 п. п.).

На данный момент в рамках «Фабрики» уже поддержано 38 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 4 трлн рублей. Из них десять проектов общей стоимостью около 2,7 трлн рублей реализуются на Дальнем Востоке (в том числе Амурский газохимический комплекс стоимостью 1,5 трлн рублей). Сейчас на ближайшем рассмотрении еще 36 новых проектов в высокой стадии готовности общей стоимостью 5,4 трлн рублей.

В 2023 году по поручению президента разработана «Таксономия техсуверенитета» — программа поддержки проектов в приоритетных отраслях. Внедрен механизм дополнительного стимулирования через совмещение «Таксономии» с «Фабрикой». За счет поручительств ВЭБ.РФ будет покрываться до 50% кредитного риска коммерческих банков по проектам техсуверенитета.

По поручению президента высвобождаем инвестресурс за счет механизмов реструктуризации госдолга регионов. Задача «инфраструктурного меню» — не менее половины из 2/3 региональных долгов перед бюджетом направить на поддержку инвестиций. По «Программе 1704» отобрано около 700 инвестиционных проектов (678 единиц) на 4,9 трлн рублей, включая строительство и реконструкцию аэропортов, автомобильных дорог и другой критической инфраструктуры.

Поддерживаем рентабельность проектов за счет стабильных регуляторных условий, налоговых, территориальных и ряда отраслевых льгот.

— Насколько успешно, на ваш взгляд, работают инвестиционные стимулы — и в частности, преференциальные режимы и соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК)?

— Механизм СЗПК пользуется спросом. Со стабоговоркой реализуются 75 проектов на 4,2 трлн рублей. Новые проекты приходят практически каждый месяц.

Полсотни ОЭЗ в 44 регионах остаются территориями со стабильным инвестиционным климатом, где реализуется около 1,2 тыс. инвестиционных проектов на сумму свыше 6,3 трлн рублей. В ОЭЗ снимаем ограничения на залог прав аренды земли для повышения доступности заемных средств, создаем дополнительные площади для размещения.

Сверхпривлекательной отраслью для инвестиций стал туризм. Помогаем бизнесу увеличивать номерной фонд через субсидию на создание модульных гостиниц. По программе льготного кредитования на строительство отелей и крупных точек притяжения поддержали порядка 240 проектов: более 200 гостиниц, 22 массовые «точки притяжения» — горнолыжные комплексы, аквапарки, парки развлечений.

В результате отрасль показывает хорошую динамику. За девять месяцев 2024 года Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Растет интерес к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 млн человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году.

Формирование институциональных условий и благоприятной административно-правовой среды на местах обеспечиваем за счет «Регионального инвестиционного стандарта». Это базовые правила и институты, в том числе для удобного и эффективного использования всех инструментов поддержки.

Все 89 субъектов внедрили региональный стандарт (пять элементов: инвесткарта, инвесткомитет, инвестдекларация, агентства развития, свод инвестправил). Сейчас углубляем эту работу на уровень муниципалитетов — внедряем отдельный комплекс рекомендаций для создания целостной системы по работе с проектами в муниципальных образованиях (муниципальный стандарт).

Интервью взял Иван Тяжлов