Нужна ли нам расколотая Америка?

Оговоримся сразу — обострение противостояния республиканской администрации и демократов на Капитолийском холме будет разворачиваться преимущественно вокруг внутренних проблем. Украинский конфликт едва ли может оказаться в самом топе тем для межпартийной борьбы 2027–2028 годов. Этот конфликт для самой Америки неизбежно отодвигается на второй план на фоне продолжающейся войны с Ираном, неясных перспектив сохранения торгового перемирия с Китаем и обострившихся отношений с соседними Мексикой и Канадой.