Нужна ли нам расколотая Америка?
Политолог Андрей Кортунов — о значении выборов в Конгресс США для России
Неутешительные для республиканской администрации итоги выборов в Конгресс США поставили вопрос о будущем американской внешней политики, в том числе о перспективах посредничества в украинском конфликте и отношений с Россией.
Оговоримся сразу — обострение противостояния республиканской администрации и демократов на Капитолийском холме будет разворачиваться преимущественно вокруг внутренних проблем. Украинский конфликт едва ли может оказаться в самом топе тем для межпартийной борьбы 2027–2028 годов. Этот конфликт для самой Америки неизбежно отодвигается на второй план на фоне продолжающейся войны с Ираном, неясных перспектив сохранения торгового перемирия с Китаем и обострившихся отношений с соседними Мексикой и Канадой.
Что же касается отношений с Россией, то сохранение более чем устойчивого антироссийского консенсуса в Конгрессе США после промежуточных выборов никого не должно удивлять.
Это значит, что демократы будут с удвоенной активностью мешать Трампу налаживать диалог с Москвой, требовать возобновления прямой американской военной помощи Киеву, настаивать на восстановлении трансатлантического единства по «украинскому вопросу» и предлагать новые санкционные пакеты в отношении как России, так и ее основных торговых партнеров.
Тем не менее переоценивать негативное значение сдвигов в балансе сил на Капитолийском холме для усилий Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не стоит.
В Белом доме предвидят активизацию враждебных Трампу политических сил, и сам президент уже заявил о своей готовности в полной мере воспользоваться конституционным правом накладывать вето на неугодные ему инициативы Конгресса.
Другой вопрос — насколько интересам России отвечает углубление раскола внутри американской политической элиты.
В России бытует точка зрения, что чем острее внутренняя борьба в США, чем меньше единства в американском руководстве, тем лучше для Москвы.
Дескать, погрязнув в своих внутренних склоках, руководство США будет иметь меньше возможностей проводить агрессивную политику на мировой арене, навязывать свою волю другим участникам международной жизни.
Вполне возможно, что во многих конкретных международных вопросах так оно и есть. Но не будем забывать и о том, что расколотая, слабая и неуверенная в своих силах Америка — это еще и непоследовательная, непредсказуемая, импульсивная и безответственная ведущая мировая держава, способная на самые разные внешнеполитические сюрпризы.
В том числе и крайне неприятные сюрпризы, порождающие многочисленные новые риски как для своих партнеров, так и для своих оппонентов.
Поэтому преодоление нынешнего политического раскола в США отвечает российским интересам, как и интересам сохранения стабильности международной системы.
Впрочем, новый состав Конгресса США приступает к работе лишь в январе. Это значит, что в ноябре-декабре администрация попытается опереться на более лояльный ей уходящий состав Сената и Палаты представителей. Соответственно, на протяжении двух месяцев можно ждать очень активных усилий Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в Европе.
Очень хотелось бы, чтобы это «окно возможностей» было в максимальной мере использовано российской стороной.
Автор — политолог.