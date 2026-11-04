СК провел обыски в домах лидеров партии «Сильная Армения»
Следственный комитет Армении сообщил о проведении обысков по 65 адресам. Силовики пришли в том числе в квартиры лидеров партии «Сильная Армения» Самвела и Нарека Карапетянов, заявила представитель партии Агавни Сукиасян.
Как утверждает госпожа Сукиасян, обыски проходят также по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов. Следственные действия проводят по уголовному делу, которое ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды, уточнила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
Самвел Карапетян с лета 2025 года находится под следствием по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он несколько месяцев пробыл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. По итогам прошедших в июне выборов партия премьера Армении Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49%, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23%. Депутатский мандат получил Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна. Генпрокуратура возбудила против него дело об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний. В июле в его доме прошли обыски.
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