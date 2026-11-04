СК провел обыски в домах лидеров партии «Сильная Армения»

Как утверждает госпожа Сукиасян, обыски проходят также по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов. Следственные действия проводят по уголовному делу, которое ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды, уточнила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.