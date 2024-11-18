Микрофинансисты теряют прибыль
Участники рынка взялись за бизнесменов
По итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 12,5 млрд руб., что на 34% меньше, чем годом ранее. Снижение происходит на фоне дальнейшего ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли со стороны ЦБ. На этом фоне МФК активно изучают потенциальные новые клиентские сегменты, но для роста объемов финансирования в них требуется значительная техническая доработка процессов и скоринга.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
“Ъ” проанализировал отчетность МФК по итогам девяти месяцев по ОСБУ. Согласно ей чистая прибыль отчитавшихся компаний составила 12,5 млрд руб. В годовом сравнении снижение — 34%. Значительный вклад в такой результат дала МФК «ЭйрЛоанс», которая сформировала резервы более чем 9 млрд руб. и получила чистый убыток — минус 2 млрд руб. Чистые процентные доходы отрасли по итогам трех кварталов составили 36,7 млрд руб., на 18,6% меньше, чем годом ранее.
Финансовые результаты отрасли снижаются на фоне дальнейшего ужесточения ее регулирования со стороны ЦБ. Так, в четвертом квартале 2024 года для МФК доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% не должна превышать в общем объеме выдач 15%, с долговой нагрузкой от 80% — 3%. Недавно ЦБ начал новый этап реформирования отрасли — уменьшение максимального размера переплаты по займу до 1Х (сейчас 1,3Х, где Х — тело займа, см. “Ъ” от 3 октября). Кроме того, начнет действовать правило «один заем в одни руки» для клиентов разных микрофинансовых организаций (МФО). Сейчас такое правило действует в рамках одной МФО. Одновременно будет введен трехдневный «период охлаждения» для заемщика между погашением одного займа и взятием нового. Также регулятор предлагает ввести более четкую сегментацию МФО по типам выдаваемых займов и для каждого из сегментов адаптировать регулирование (см. “Ъ” от 22 августа).
Как следствие, количество МФО до конца года может сократиться на 45–50 организаций, полагают в СРО «МиР».
Сейчас в реестре ЦБ 919 действующих компаний. При этом, по прогнозам аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадима Краппа, количество МФО сократится вдвое к концу 2027 года: рынок покинут небольшие игроки с маржинальными продуктами. «Если взять 0,1 п. п. за один шаг снижения максимальной процентной ставки по займам, то, по нашим оценкам, на каждом шаге рентабельность по отрасли может падать в среднем на 5–10%»,— опасается гендиректор Moneyman Александр Пустовит. На этом фоне компании активно изучают потенциальные новые клиентские сегменты и продукты, регулирование которых пока не такое жесткое, как в сегменте краткосрочных займов для физлиц, например, залоговые продукты, работа с ИП и бизнесом, взыскание и пр.
Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года
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Компании ранжированы по объему полученных процентных доходов.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Источник: отчетности компаний.
В третьем квартале резко выросли госпошлины — соответственно, МФО должны тратить больше на судебное взыскание долгов (см. “Ъ” от 6 сентября), напоминает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашник. Компания начала развивать собственное коллекторское агентство. Недавно собственного коллектора создал и «Займер» (см. “Ъ” от 19 июля).
Многие из опрошенных “Ъ” МФК говорят об интересе к работе с малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.
Ниша имеет потенциал: спрос со стороны бизнеса высокий, также как платежная дисциплина, уверен Александр Пустовит. «Представители бизнеса преимущественно привлекают средства на экстренные нужды. Например, на срочное закрытие кассового разрыва, пополнение оборотного капитала и т. д., то есть это не "длинные" деньги»,— поясняет он. «В свете особенностей регулирования нашего сектора этот сегмент может оказаться очень перспективным продуктом, в том числе и для коммерческих МФО без госучастия в капитале»,— согласен гендиректор «Займера» Роман Макаров.
«Джой Мани» уже начала тестировать работу с ИП. И, несмотря на то что первые тестовые выдачи в сегменте состоялись лишь в первом квартале текущего года, результаты работы с сегментом уже положительные, рассказывает руководитель направления кредитования МСП Елена Краснова. В первом квартале выдано четыре займа на 2 млн руб., во втором 11 шт. на 2,6 млн руб., в третьем 23 займа на 13,7 млн, и только за октябрь — 22 шт. на 13 млн руб. «Клиенты заинтересованы в более крупных чеках, в более продолжительных сроках займов, а также в более привлекательных ценовых параметрах,— отмечает госпожа Краснова.— Но для роста объемов финансирования бизнеса требуется значительная техническая доработка процессов».