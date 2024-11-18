Микрофинансисты теряют прибыль

По итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) составила 12,5 млрд руб., что на 34% меньше, чем годом ранее. Снижение происходит на фоне дальнейшего ужесточения регулирования микрофинансовой отрасли со стороны ЦБ. На этом фоне МФК активно изучают потенциальные новые клиентские сегменты, но для роста объемов финансирования в них требуется значительная техническая доработка процессов и скоринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность МФК по итогам девяти месяцев по ОСБУ. Согласно ей чистая прибыль отчитавшихся компаний составила 12,5 млрд руб. В годовом сравнении снижение — 34%. Значительный вклад в такой результат дала МФК «ЭйрЛоанс», которая сформировала резервы более чем 9 млрд руб. и получила чистый убыток — минус 2 млрд руб. Чистые процентные доходы отрасли по итогам трех кварталов составили 36,7 млрд руб., на 18,6% меньше, чем годом ранее.

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Финансовые результаты отрасли снижаются на фоне дальнейшего ужесточения ее регулирования со стороны ЦБ. Так, в четвертом квартале 2024 года для МФК доля заемщиков с долговой нагрузкой 50–80% не должна превышать в общем объеме выдач 15%, с долговой нагрузкой от 80% — 3%. Недавно ЦБ начал новый этап реформирования отрасли — уменьшение максимального размера переплаты по займу до 1Х (сейчас 1,3Х, где Х — тело займа, см. “Ъ” от 3 октября). Кроме того, начнет действовать правило «один заем в одни руки» для клиентов разных микрофинансовых организаций (МФО). Сейчас такое правило действует в рамках одной МФО. Одновременно будет введен трехдневный «период охлаждения» для заемщика между погашением одного займа и взятием нового. Также регулятор предлагает ввести более четкую сегментацию МФО по типам выдаваемых займов и для каждого из сегментов адаптировать регулирование (см. “Ъ” от 22 августа).

Как следствие, количество МФО до конца года может сократиться на 45–50 организаций, полагают в СРО «МиР».

Сейчас в реестре ЦБ 919 действующих компаний. При этом, по прогнозам аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадима Краппа, количество МФО сократится вдвое к концу 2027 года: рынок покинут небольшие игроки с маржинальными продуктами. «Если взять 0,1 п. п. за один шаг снижения максимальной процентной ставки по займам, то, по нашим оценкам, на каждом шаге рентабельность по отрасли может падать в среднем на 5–10%»,— опасается гендиректор Moneyman Александр Пустовит. На этом фоне компании активно изучают потенциальные новые клиентские сегменты и продукты, регулирование которых пока не такое жесткое, как в сегменте краткосрочных займов для физлиц, например, залоговые продукты, работа с ИП и бизнесом, взыскание и пр.

Результаты деятельности частных МФК за девять месяцев 2024 года Выйти из полноэкранного режима Название Процентные доходы (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистые процентные доходы (млрд руб.) Чистая прибыль / убыток (млрд руб.) Изменение за год (%) «Займер» 14,61 -4,4 8,83 3,09 -38,4 «Мани Мен» 12,38 -10,0 4,08 1,54 -15,5 «Вэббанкир» 8,57 41,1 2,54 0,73 80,1 «ОТП Финанс» 7,02 20,2 3,32 2,38 -13,4 «Лайм-Займ» 6,70 9,9 1,64 0,33 -55,4 «ЭйрЛоанс» 6,55 -40,0 -2,69 -2,04 — «Джой Мани» 6,22 75,7 0,11 0,15 -9,0 «Быстроденьги» 5,49 60,7 1,59 0,52 256,8 «Мигкредит» 5,42 -0,2 1,55 0,41 147,0 «Саммит» 5,13 60,1 1,78 0,40 329,0 «Новое финансирование» 4,96 97,9 1,66 0,12 46,5 «Т-Финанс» 4,86 23,2 3,11 1,84 -27,0 «Займ Онлайн» 4,68 23,3 0,14 0,48 -13,9 ЦФП 4,41 -3,5 1,45 1,11 -3,2 «Займиго» 2,42 -6,0 -0,07 0,04 -58,0 «Кармани» 2,32 6,5 1,39 0,40 -12,8 «Экофинанс» 1,82 -11,3 0,65 -0,07 — «Рево Технологии» 1,82 -6,8 1,02 0,17 -76,6 «Фордевинд» 1,74 73,6 0,80 0,45 126,2 «ЦФР Ваш инвестор» 1,16 33,7 0,80 0,19 -9,8 «Юпитер 6» 1,07 -5,5 0,96 0,00 -69,4 «Пойдем» 1,01 11,0 0,66 0,24 41,3 «Мани Капитал» 0,87 40,0 0,25 0,07 -22,6 «Международный центр кредитования» 0,76 7,4 0,57 0,20 22,2 «ЭкспрессДеньги» 0,71 -8,9 0,38 0,09 63,7 «Кэшдрайв» 0,65 -8,3 0,44 0,01 -83,4 «Бро22» 0,19 162,7 0,03 0,00 -72,4 «Кэшмотор» 0,18 63,7 0,13 0,05 147,9 «Надежный инвестор» 0,11 -2,3 0,05 0,03 -25,1 «Альфа Финанс» 0,10 — -0,58 -0,46 — «Поток.Финанс» 0,08 89,3 0,03 0,02 -424,8 «АЭБ Партнер» 0,07 14,2 0,05 -0,00 -172,3 «Артфинанс» 0,02 — 0,01 0,02 — Открыть в новом окне Компании ранжированы по объему полученных процентных доходов. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Источник: отчетности компаний.

В третьем квартале резко выросли госпошлины — соответственно, МФО должны тратить больше на судебное взыскание долгов (см. “Ъ” от 6 сентября), напоминает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашник. Компания начала развивать собственное коллекторское агентство. Недавно собственного коллектора создал и «Займер» (см. “Ъ” от 19 июля).

Многие из опрошенных “Ъ” МФК говорят об интересе к работе с малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.

Ниша имеет потенциал: спрос со стороны бизнеса высокий, также как платежная дисциплина, уверен Александр Пустовит. «Представители бизнеса преимущественно привлекают средства на экстренные нужды. Например, на срочное закрытие кассового разрыва, пополнение оборотного капитала и т. д., то есть это не "длинные" деньги»,— поясняет он. «В свете особенностей регулирования нашего сектора этот сегмент может оказаться очень перспективным продуктом, в том числе и для коммерческих МФО без госучастия в капитале»,— согласен гендиректор «Займера» Роман Макаров.

«Джой Мани» уже начала тестировать работу с ИП. И, несмотря на то что первые тестовые выдачи в сегменте состоялись лишь в первом квартале текущего года, результаты работы с сегментом уже положительные, рассказывает руководитель направления кредитования МСП Елена Краснова. В первом квартале выдано четыре займа на 2 млн руб., во втором 11 шт. на 2,6 млн руб., в третьем 23 займа на 13,7 млн, и только за октябрь — 22 шт. на 13 млн руб. «Клиенты заинтересованы в более крупных чеках, в более продолжительных сроках займов, а также в более привлекательных ценовых параметрах,— отмечает госпожа Краснова.— Но для роста объемов финансирования бизнеса требуется значительная техническая доработка процессов».

Полина Трифонова