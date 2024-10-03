Займам подрежут переплату

Регулятор в очередной раз заявил о готовности ограничить доходы МФО. При этом речь идет как о снижении ежедневной процентной ставки, так и о предельной переплате. Эксперты полагают, что новым уровнем станет 0,6% в день. Участники рынка уверены, что такое регулирование избыточно и приведет к сокращению числа МФО на фоне снижения доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Банк России готов сокращать предельный размер ежедневной процентной ставки по займам микрофинансовых организаций (МФО) с текущих 0,8%. Однако большее значение для сокращения суммы задолженности имеет не ежедневная ставка, а ограничение процента переплат, сообщил в Госдуме в четверг директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. В ЦБ еще не оценивали, до каких значений готовы снижать размер ставки. Ранее в докладе о перспективах развития рынка МФО на 2025–2027 годы ЦБ предложил снизить уровень максимальной переплаты по займу с текущих 130% до 100%.

В реестре ЦБ состоит 928 микрофинансовых организаций. Портфель займов МФО вырос до 505 млрд руб. по итогам второго квартала.

Это не первое подобное ужесточение. 1 июля 2023 года максимальная ставка по микрозаймам была снижена ЦБ с 1% до 0,8% в день, допустимый размер переплаты по займам с учетом штрафов и пеней и т. д. был снижен с 1,5Х до 1,3Х, где Х — размер тела займа, а с 1 января 2024 года было введено требование учитывать при расчете долговой нагрузки займы менее 10 тыс. руб.

Участники микрофинансового рынка считают подход регулятора предвзятым.

«Снижение процентной ставки или размера переплаты лишь в одном определенно взятом сегменте кредитования, который работает в рамках жесткого регулирования, не приведет к снижению реальной долговой нагрузки клиентов,— отметили в СРО "МиР".— Реестровые финансовые организации регулируются по-разному, и далеко не везде показатель предельной долговой нагрузки является обязательным». Для МФО ограничения по размеру переплаты и максимальных ставок уже действуют. Сейчас размер переплаты ограничен для потребительских кредитов (займов) со сроком погашения до одного года, на них приходится более 95% в портфеле МФО.

«Конкретного решения по этому поводу со стороны ЦБ нет,— отмечает руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами МФК "Джой Мани" Валерий Нечаев.— Основные последствия, к которым может привести новое снижение максимально допустимой ставки,— продолжение снижения маржинальности отрасли, сокращение числа игроков и усиление тренда на формирование серого сегмента микрофинансирования».

Крупнейшие игроки смогут адаптировать свои бизнес-модели и к более низким ставкам, но и им потребуется некоторое время, добавляет господин Нечаев. «Если текущий уровень все-таки действительно будет снижен, многое будет зависеть от того, что именно выберет регулятор: рынок в перспективе 6–12 месяцев после этого изменения может потерять количество компаний в прямой прогрессии к каждой десятой убранной процентного пункта»,— оценивают в Summit Group.

Впрочем, эксперты считают меру своевременной.

«Максимальная ежедневная ставка по микрозаймам, несмотря на снижение, остается очень высокой — 0,8% в день, и даже если ее снизить хотя бы до 0,6%, все равно микрокредитование остается серьезной социальной проблемой»,— считает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. «Думаю, мы можем увидеть снижение максимальной ставки до 0,6% в день»,— говорит он. Впрочем, даже снижение маржинальности продуктов МФО из-за ужесточения политики ЦБ не сможет сдержать потенциального масштаба обращений граждан к микрозаймам ввиду недоступности стандартных банковских кредитов, заключает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова