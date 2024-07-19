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Коммерсантъ FM
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Кредиторы взыщут сами

Банки и МФО вернулись к созданию собственных коллекторских агентств

Банк «Русский стандарт» создал коллекторское агентство — ПКО «Медиатор». Это — возращение банка на рынок профессионального взыскания, который он покинул в 2016 году. В течение лета еще несколько кредиторов объявили о запуске собственных коллекторов. С одной стороны, выделения взыскания в отдельный бизнес требует обновленное законодательство — внутренние службы коллекшена не могут работать с рыночным долгом, с другой — маржинальность рынка цессии сейчас высока, что дает финансовым организациям новую нишу для заработка.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Банк «Русский стандарт» создал собственное профессиональное коллекторское агентство (ПКО) — «Медиатор», следует из данных ЕГРЮЛ. Банк владеет новой компанией через дочернюю структуру «Русский стандарт-инвест». Уставный капитал компании 10 тыс. руб., ее гендиректором стал Антон Смирнов.

«Русский стандарт» специализируется на потребительском кредитовании физлиц. Портфель розничных ссуд, представленный в основном необеспеченными кредитами наличными и задолженностью по кредитным картам, на 1 марта 2024 года составлял 45% валовых активов, кредитный портфель юрлиц — 2% валовых активов, свидетельствуют данные «Эксперт РА» на 1 марта. Уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле банка оценивается как высокий — 42% на март текущего года, при этом уровень резервирования проблемной задолженности превышает 85%, отмечали в агентстве.

Банк «Русский стандарт» ранее уже имел собственное коллекторское агентство, которое было закрыто в 2016 году. В «Русском стандарте» не стали отвечать на запрос “Ъ” о причинах возобновления коллекторского бизнеса.

Собеседники “Ъ” полагают, что решение вернуться к кэптивному коллекторскому бизнесу связано с большей прозрачностью и лучшим регулированием рынка взыскания и, как следствие, снижением репутационных рисков для кредиторов. Кроме того, на фоне жесткого регулирования Банком России розничного кредитования кредитные организации ищут новые сегменты для работы и сохранения маржинальности бизнеса (см. “Ъ” от 26 мая 2023 года), и коллекшен — одно из направлений.

На данный момент собственные коллекторские агентства есть у ряда кредиторов. Так, в экосистему Сбербанка входят ЭТП «Рынок долгов» и агентство «Активбизнесконсалт». В группе Экспобанка есть коллекторское агентство «Форвард». По состоянию на конец 2021 года Т-банк владел контрольным пакетом агентства «Феникс». Альфа-банк до недавнего времени являлся единственным акционером «Сентинел Кредит Менеджмент», но в октябре прошлого года принял решение о его продаже.

Недавно о создании собственного коллекторского агентства — КА «ПроФи» — заявила МФК «Займер». «Технологии искусственного интеллекта и механизмы работы с большими данными, которыми обладает "Займер", гарантируют низкую себестоимость и высокую (до 70%) степень автоматизации процессов взыскания»,— отмечали в компании. По словам гендиректора «Займера» Романа Макарова, открытие собственного коллекторского агентства позволит повысить финансовую эффективность основной компании, а также получать дополнительную прибыль. В конце 2023 года о выделении коллекшена в отдельный бизнес — «РБ Коллект» — объявил Росбанк (см. “Ъ” от 27 декабря 2023 года).

По данным Федресурса, за январь—июнь 2024 года коллекторы привлекались для взыскания просроченной задолженности у 15,03 млн должников, что на 32,6% больше, чем за такой же период 2023 года.

На сегодняшний день рынок профессионального взыскания преимущественно сформирован, реестр ФССП России содержит около 500 ПКО, полагают в НАПКА: «Появление новых игроков говорит о привлекательности рынка для развития бизнеса». Подтверждают это и высокие объемы выставленной на продажу просрочки: по итогам первого полугодия объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов оказался максимальным за четыре года для этого периода (см. “Ъ” от 8 июля). Более того, столь значительный объем просроченной задолженности был реализован на максимальных ценах за последние годы.

Отказываться от привлекательного рынка кредиторы не готовы. Однако в феврале в силу вступили положения профильного законодательства, позволяющие кредиторам взыскивать только свою просрочку — «чужую» сможет взыскивать только ПКО, состоящее в реестре ФССП.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова

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