Коллекторы недосчитаются долгов

Коллекторский рынок негативно отреагировал на повышение судебных пошлин, которое вступает в силу только с 9 сентября. По итогам августа цены и спрос на цессионные портфели в сегменте МФО упали до многомесячных минимумов. Взыскание судебных портфелей станет экономически невыгодным для коллекторов из-за небольших сумм. В такой ситуации коллекторы будут наращивать долю досудебного взыскания, а небольшим компаниям придется передавать часть долгов на аутсорсинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В августе цены на просроченные долги микрофинансовых организаций, реализуемые по цессионной схеме (уступка прав требования), достигли многомесячных минимумов. Это следует из данных онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, с которыми ознакомился “Ъ”. В частности, в минувшем месяце стоимость досудебных портфелей составила 16,75% (минимум с июня 2023 года), судебных — 3,92% (минимум за два года). Сократился и объем реализованных лотов. По досудебному портфелю доля состоявшихся торгов снизилась до 52%, тогда как в среднем с начала года превышала 75%. По судебному портфелю доля опустилась ниже 17%, хотя в предыдущие месяцы составляла 46–100%, следует из материалов Debex.

3,99 миллиарда рублей составил объем реализованных судебных портфелей МФО за восемь месяцев 2024 года.

Коллекторы связывают негативную динамику с новыми судебными пошлинами, которые начнут действовать с 9 сентября (см. “Ъ” от 23 июля). «Подача искового заявления — процесс не быстрый, рынок отреагировал превентивно. Прежде всего наиболее ощутимые последствия наступят для мелких коллекторских организаций, которые специализируются на незначительных взысканиях»,— уверен адвокат КА Pen & Paper Павел Лисавин. Как отмечают в НАПКА, «когда появляется нововведение, рынок изучает его, перестраивает модели и подстраивается под новые реалии».

В соответствии с новым законодательством госпошлина при подаче неимущественных исков в суды общей юрисдикции вырастет с 300 до 3 тыс. руб. для граждан и с 6 тыс. до 20 тыс. руб. для компаний. В арбитражных судах «плата» за подачу неимущественных исков вырастет с 6 тыс. до 15 тыс. руб. (для физлиц) и до 50 тыс. руб. (для юрлиц). В случае с имущественными требованиями, подлежащими оценке, пересматривается градация пошлин. Если сейчас минимальная пошлина при требованиях в размере до 20 тыс. руб. составляет 4% от суммы иска, но не менее 400 руб., то со следующей недели минимум пошлины будет рассчитываться для исков на сумму до 100 тыс. руб. и составит фиксированные 4 тыс. руб.

Увеличение пошлин уже влияет на весь рынок торговли просроченными долгами. Однако в банковской цессии это приведет к снижению цены, куда покупатели переложат дополнительные расходы в виде новых пошлин. Однако в судебных портфелях МФО снижать цены просто некуда. Учитывая, что сами долги по микрозаймам небольшие, пропадает экономический смысл работы с ними — весь доход «съест» судебная пошлина, поясняет гендиректор Debex Марат Брук. Средний чек просрочки по микрозаймам находится в том ценовом сегменте, где изменение размера пошлины стало самым значительным, отмечают участники рынка. «При среднем чеке в 36 тыс. руб. раньше пошлина составляла 627 руб., теперь будет 2 тыс. руб.»,— отмечает гендиректор «Бустер.Ру» Ярослав Патрикеев.

Кроме того, на судебные портфели будет оказывать сильное влияние введение пошлины за правопреемство, размер которой составит 15 тыс. руб. за каждое обращение. «Никакая бизнес-модель этого не выдержит, тем более что эту госпошлину, в отличие от пошлины за подачу заявления, нельзя переложить на проигравшую сторону»,— считает господин Патрикеев. По его словам, чтобы минимизировать потери, покупатели будут брать портфели только с высокими чеками, «но таких предложений на рынке немного».

В результате, по мнению участников рынка, взыскание в будущем будет базироваться на досудебной стадии.

«Крупные компании смогут достаточно быстро перестроиться и сохранить доходность бизнеса на целевом уровне. Что касается небольших ПКО, в продуктовой структуре купленного долга которых традиционно высока доля портфелей МФО, то им придется развивать практики досудебного взыскания внутри или передавать его на аутсорсинг»,— считает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова.

Полина Трифонова