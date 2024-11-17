Депутат Госдумы Ильтяков: женщинам надо рожать, «пока рожалка работает»

Власти Курганской области начали разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам. В качестве наказания будет предусмотрен штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб. Депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков («Единая Россия»), комментируя инициативу, выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы»,— сказал Александр Ильтяков изданию URA.RU.

Ввести в регионе наказание за склонение к абортам в конце октября попросил Союз православных женщин. С письмом его члены обратились к председателю Курганской областной думы Дмитрию Фролову. Аналогичный закон уже приняли власти 13 регионов.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов призвал не осуждать женщин, которые сделали аборт. «Безусловно, бывают разные жизненные ситуации — изнасилования, проблемы со здоровьем матери и ребенка и так далее… Но перед тем как принять решение об аборте, можно обратиться к помощи родных, друзей, поговорить со священником»,— добавил он.

В конце 2023 года частные клиники в нескольких регионах России отказались от проведения абортов. (В числе таких регионов — Татарстан, Курская и Тульская области.) Комитет Госдумы по охране здоровья в июне также рекомендовал Минздраву сократить срок возможного проведения аборта с 12 до 9 недель. 12 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри.

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