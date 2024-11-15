Пока решили не трогать

В пятницу председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и врио секретаря ее генсовета Владимир Якушев встретились с молодежным крылом своей партии — «Молодой гвардией Единой России» (МГЕР). Каких-то публичных сигналов о принципиальном изменении деятельности организации, несмотря на кадровые перестановки, произошедшие в самой «Единой России», на мероприятии не прозвучало. Партийцы одобрили как волонтерскую, так и боевую и международную деятельность молодогвардейцев. Дмитрий Медведев также пообещал поддержку активистов организации на выборах в Госдуму. Впрочем, представителям МГЕР этого показалось мало, и они на всякий случай попросили подобное же публичное обещание и со стороны Владимира Якушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев и Дмитрий Медведев пообщались с партийной молодежью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Якушев и Дмитрий Медведев пообщались с партийной молодежью

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев уже посещал «Молодую гвардию Единой России» в июне вскоре после его назначения, но тогда визит нового руководителя ЕР был не публичным, без присутствия журналистов, хотя по его итогам и был распространен небольшой пострелиз. Впрочем, ни тогда, ни по итогам визита высокопоставленных единороссов в эту пятницу впечатления, что молодежное крыло партии ждут какие-то изменения, не создавалось.

С начала специальной военной операции (СВО) МГЕР сконцентрировалась на волонтерской помощи новым регионам и в общем-то с того момента не раз получала за это публичные благодарности от взрослого состава партии, поэтому предпочла в дальнейшем сосредоточиться и на этом. С тех же пор разговоры в партии, что МГЕР нуждается в реформе, которые периодически возникали, прекратились.

Мероприятие 15 ноября было приурочено к наступающему 19-летию МГЕР и проводилось в штабе общественной поддержки «Единой России». Визит Дмитрия Медведева начался с посещения небольшой выставки о деятельности молодежной организации. И первый же стенд рассказывал о волонтерской. Как пояснили молодогвардейцы, теперь она распространяется и на Курск. Дмитрий Медведев одобрил. На следующем стенде одиноко красовались названия нескольких стран: КНДР, Китай, Вьетнам, Куба, Иран, Индия. Здесь председатель МГЕР Антон Демидов и его заместитель Артем Ермаков увлеченно рассказывали господину Медведеву о своей международной деятельности и, в частности, о впечатлениях от встречи с представителями комсомола Китая.

Господин Медведев уточнил, до какого возраста можно состоять в этой организации. Молодгвардейцы отвечали, что руководителям там и больше 50 лет. «Это мы проходили. Буду вечно с комсомолом, буду вечно молодым»,— засмеялся замсекретаря генсовета ЕР Александр Сидякин.

Дмитрий Медведев демонстрировал свою погруженность в международные реалии: уточнял, с представителями какой именно партии Сербии встречались представители МГЕР, а также с пониманием слушал, почему подписание соглашения с комсомолом Китая требует времени.

Также представителям федеральной ЕР показали стенды, посвященные проектам «Наставник Z» (привлечение участников спецоперации к общественной жизни) и «Политзавод». Последний направлен на воспитание из молодежи политиков и политменеджеров. Отдельно председатель партии задержался у нескольких молодых ребят в форме, которые в ближайшее время должны были отправиться в зону боевых действий как добровольцы. Господин Медведев пожал им руки и пожелал: «Давайте все-таки возвращайтесь». А в конце экскурсии единороссов ждала экспозиция, организованная представителями поискового движения.

Выступления на главной сцене были достаточно краткими. Так, Дмитрий Медведев одобрил все направления деятельности МГЕР и особо поблагодарил тех активистов, которые отправились на СВО добровольцами. Коснулся он и международной деятельности, отметив, что ее надо продолжать: «Это часть нашей общей работы по продвижению интересов России в близких нам странах и продвижению тех идеологических подходов, которые мы с вами разделяем». В целом он назвал молодогвардейцев кадровым резервом партии и пообещал, что те, кто проявит себя, получат поддержку на думских выборах 2026 года.

Одним из последних выступал Владимир Якушев. Он назвал МГЕР «ведущим молодежным объединением страны», также одобрил ее волонтерскую деятельность и ответил на несколько вопросов участников.

Так, он поддержал предложение провести форум рабочей молодежи и расширение проекта «Герои нашего времени». Последний вопрос задавал сам Антон Демидов и касался он темы, по которой уже высказался господин Медведев. Но, видимо, она была очень важной для активистов движения, поэтому они решили, что не лишним будет получить ответ по ней со стороны как можно большего количества представителей федерального руководства партии. «Хотели бы ходатайствовать о поддержке партией особенно отличившихся наших волонтеров, наших бойцов на выборах в Государственную думу Российской Федерации»,— обратился господин Демидов к Владимиру Якушеву и попросил зал поддержать свой вопрос аплодисментами. «Мы точно это будем делать»,— заверил врио секретаря генсовета ЕР.

Андрей Винокуров