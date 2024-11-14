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Коммерсантъ FM
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Молодежь наставят на путь ценностный

Молодежная политика раскроется через любовь к семье и отечеству

Депутаты Госдумы совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) верстают план мероприятий по реализации новой «Стратегии молодежной политики до 2030 года». Его детали парламентарии обсудили с чиновниками и экспертами на парламентских слушаниях в среду. В качестве наиболее важных тем для освещения и продвижения предложены две — патриотизм и семья.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, «Стратегию реализации молодежной политики» на ближайшие шесть лет правительство утвердило в августе. По словам курирующего эту тему вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к 2030 году власти должны создать систему воспитания поколения «ответственных и патриотически настроенных» граждан. Отвечать за реализацию документа будет Росмолодежь, а ключевым инструментом станет новый нацпроект «Молодежь и дети»: в 2025 году на его обеспечение в бюджете заложат почти 460 млрд руб. Финансирование молодежной политики вне нацпроектов в будущем году достигнет 66 млрд руб., указывал ранее председатель думского комитета по делам молодежи Артем Метелев («Единая Россия», ЕР).

На парламентских слушаниях 13 ноября профильный комитет предложил коллегам и чиновникам присоединиться к разработке плана реализации стратегии, в котором будут содержаться конкретные мероприятия, направленные на достижение заданных показателей. В частности, согласно этим показателям, к 2030 году не менее 75% молодых россиян должны участвовать в проектах по профессиональному личностному развитию и патриотическому воспитанию, не менее 85% должны разделять традиционные духовно-нравственные ценности и верить в возможности самореализации в России и не менее 45% должны быть вовлечены в добровольческую и общественную деятельность. Наличие профильного вице-премьера и расширенная роль Росмолодежи дают основания надеяться, что федеральные органы власти наконец включатся в эту работу со всей ответственностью, следовало из выступлений участников.

Одной из наиболее острых тем обсуждения стала как раз «заторможенность» чиновников (особенно из непрофильных ведомств). Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) посетовал, что на «молодежные» запросы по-прежнему отвечают не все органы исполнительной власти и тем более не все «готовы что-то предлагать»: «Часто можно увидеть ответ: такой-то орган по данному вопросу предложений не имеет». Депутат предложил «вплотную отработать» подобные реакции и работу федеральных органов по молодежной тематике в целом, напомнив о внушительном бюджетном финансировании.

Либерал-демократа горячо поддержали в Росмолодежи. Замглавы ведомства Денис Аширов сообщил, что на сентябрьские запросы агентства по поводу реализации стратегии до сих пор не ответили в 15 федеральных органах исполнительной власти (ответили — в 46). «Хотелось бы попросить Госдуму нам в этом плане помочь»,— признался чиновник.

Не забыли депутаты напомнить и о значимости заложенных в стратегии идеологических подходов. Вице-спикер Анна Кузнецова (ЕР) подчеркнула, что в будущих документах важно задать ценностные ориентиры, которые помогут молодежи и ответственным за ее воспитание чиновникам ответить на вопрос «ради чего?» — и тем самым «расставят все на свои места». По ее словам, измерять эффективность принятых решений в «пресловутых охватах» или объеме потраченных средств нецелесообразно, ведь речь идет «о самом дорогом, что у нас есть». Одним из идеологических маяков, уверена госпожа Кузнецова, должна стать тема традиционной семьи.

Семейные вопросы прицельно «подсветила» и председатель профильного комитета Думы Нина Останина (КПРФ). Среди прочего она предложила включить в будущий план пункты о подготовке преподавателей «семьеведения» и об обеспечении молодых семей доступным жильем. А ее коллеги по Думе добавили к этому перечню мероприятия, связанные с поддержкой участников спецоперации.

Зампред комитета Думы по науке Екатерина Харченко (ЕР) призвала сформулировать на национальном уровне прогноз кадровой потребности, чтобы обеспечить «бесшовный» переход «от профориентации к кадровому самоопределению». Депутат и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев (ЕР) предложил продумать все мероприятия с точки зрения инклюзивности. Илья Чечельницкий из аппарата омбудсмена добавил пункты о правовом просвещении, включая «единый урок по правам человека», а Арина Сафуанова из «Движения первых» напомнила о необходимости учитывать интересы россиян самого младшего возраста.

Подготовку плана Росмолодежь намерена завершить к декабрю; готовые документы направят в министерства и ведомства. Зимой документ утвердят в правительстве, а уже в марте 2025-го агентство рекомендует утвердить стратегии молодежной политики на региональном уровне.

Григорий Лейба

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