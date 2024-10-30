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Коммерсантъ FM
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Нефть расстается с деньгами

В ближайшие годы сырьевые цены будут падать, ожидает Всемирный банк

Мировые цены на сырьевые товары в 2025 году могут упасть до пятилетних минимумов, следует из прогноза Всемирного банка (ВБ). Основная причина — заметное превышение предложения нефти над спросом. Влияние на цены максимального с пандемии избытка предложения не будет компенсировано даже усилением конфликта на Ближнем Востоке. По прогнозам ВБ, средняя цена на нефть Brent составит $80 за баррель в этом году, $73 — в 2025-м и $72 — в 2026-м. Бюджет РФ сверстан из цены $70 за баррель — но не Brent, а Urals, которая сейчас торгуется с дисконтом в $12,5 за баррель, и этот дисконт может вырасти. При цене отсечения «бюджетного правила» в $60 за баррель это может вызвать траты ФНБ вместо его пополнения в ближайшие годы. В развивающихся странах снижение цен на энергоносители будет снижать инфляцию, а в развитых – замедлить энергопереход, который в краткосрочной перспективе будет все менее выгодным.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Цены на сырьевые товары в 2024 году снизятся на 3%, в 2025-м — на 5%, прогнозирует Всемирный банк в октябрьском докладе Commodity Markets Outlook. При этом они опустятся до пятилетнего минимума (хотя и останутся на 30% выше доковидных), что, по оценкам ВБ, может говорить о преодолении разгона цен, вызванного пандемией и военной операции РФ на Украине. Фактически продолжающееся снижение цен на сырье уже отражается в пересмотренных прогнозах самого ВБ, а также МВФ, где полагают, что к концу 2025 года мировая инфляция замедлится до 3,5% с пиковых 9,4%, фиксировавшихся в третьем квартале 2022 года (см. “Ъ” от 23 октября).

Сокращение сырьевых цен в ВБ связывают с изменениями на рынке нефти. Предполагается, что с конца 2024 года предложение будет расти заметно быстрее спроса (см. график) — в результате избыток нефти в 2025 году составит в среднем 1,2 млн б/с. Как напоминают аналитики, эту отметку показатель преодолевал лишь дважды — при обвале цен на нефть в 1998 году (последствие азиатского экономического кризиса) и во время пандемии.

По оценкам ВБ, ожидаемый избыток настолько велик, что на его фоне слабым будет даже влияние на цены конфликта на Ближнем Востоке и даже в случае, если военные действия «масштабируются».

В таком сценарии скачок цен на нефть (до $92 за баррель) окажется недолгим, а нехватка предложения будет оперативно компенсирована не затронутыми конфликтом странами. Напомним, в последний месяц внимание участников рынка вновь было сосредоточено на развитии конфликта на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 7 октября) и возможных перебоях в иранских поставках.

Серьезное отставание спроса от предложения аналитики объясняют в том числе динамикой потребления в Китае. Напомним, в 2023 году на КНР приходилось около 70% прироста спроса на нефть, в 2024-м, по оценкам МЭА, только 20%, что связано с замедлением роста промпроизводства, а также активным вводом возобновляемой энергетики (см. “Ъ” от 10 и 16 октября). Другая причина заметного избытка — ожидаемое увеличение добычи нефти странами, которые не входят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+.

В результате, по оценкам ВБ, средняя цена на нефть Brent на горизонте ближайших лет будет снижаться: в этом году она составит $80 за баррель, в 2025-м — $73, в 2026-м — $72.

Отметим, макропрогноз Минэкономики, на основе которого верстался российский федеральный бюджет, предполагает, что в 2025-м российская нефть будет стоить в среднем $69,7 за баррель после $70 за баррель в этом году. Впрочем, непосредственно доходы казны по бюджетному правилу рассчитаны из цены $60 за баррель — «превышение» же будет копиться в ФНБ. Снижение мировых цен, однако, может заметно сократить поступления в страну экспортной выручки — разница в цене на сорт Urals РФ к Brent, по последним оценкам МЭА, составляет около $12,5 за баррель и может вырасти как из-за ужесточения санкций, так и из-за нежелания покупателей рисковать в условиях избытка предложения. По последним оценкам МЭА, в сентябре РФ наращивала нефтяной экспорт на 0,5 млн б/с, до 7,5 млн б/с (максимум за пять месяцев), а доходы от него снизились на $0,8 млрд, до $14,7 млрд.

МЭА и ОПЕК солидарны в том, что будущее мирового спроса на нефть зависит от КНР

В целом доклад предполагает, что снижение цен на энергоносители в мире составит 6% и в 2024-м, и в 2025 году. Продолжат, как ожидают в ВБ, сокращаться и цены на продовольствие: оставаясь выше средних цен в 2015–2019 годах (до пандемии), они снизятся на 9% в этом году и на 4% в следующем. Эти ожидания, отметим, опираются в том числе на предполагаемое снижение цен на зерно (см. “Ъ” от 7 октября). Так, ожидается, что на фоне роста предложения цены на пшеницу упадут на 21% в 2024 году и снизятся еще на 2% в 2025-м, на кукурузу — сократятся на 26% и 1% в этом и следующем году соответственно.

В совокупности снижение цен на сырьевые товары должно помочь развивающимся странам быстрее вернуться к целевым уровням инфляции, полагают в ВБ. Впрочем, при этом замедление роста цен на энергоносители, вероятно, замедлит темпы глобального энергоперехода — в краткосрочной перспективе замена традиционных источников энергии альтернативными будет видеться таким экономикам невыгодной.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков

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