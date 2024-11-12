МОК вызвали на женский разговор

Международный консорциум женского спорта (ICFS) обратился с открытым письмом к руководству Международного олимпийского комитета (МОК), в котором призвал пересмотреть правила допуска мужчин, идентифицирующих себя как женщины, к участию в соревнованиях природных женщин. В письме отмечается, что МОК грубо нарушает собственную хартию, в частности пункт, запрещающий дискриминацию по половому признаку, поскольку «не может быть большей дискриминации, чем разрешать мужчинам соревноваться с женщинами». После парижской Олимпиады-2024 голоса тех, кто выступает против сложившейся ситуации, звучат все громче. С критическим отношением к позиции МОК уже выступали эксперты ООН, а избранный президент США Дональд Трамп использовал обещание вернуть женский спорт женщинам в качестве одного из предвыборных лозунгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорел Хаббард из Новой Зеландии на соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин весом свыше 87 кг на летних Олимпийских играх 2020 года

Фото: Luca Bruno / AP Лорел Хаббард из Новой Зеландии на соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин весом свыше 87 кг на летних Олимпийских играх 2020 года

Фото: Luca Bruno / AP

Международный консорциум женского спорта опубликовал открытое письмо исполкому МОК и президенту этой организации Томасу Баху, в котором призвал к пересмотру действующих правил допуска мужчин, идентифицирующих себя как женщины, и вообще тех, чья принадлежность к женскому полу вызывает сомнения, к женским соревнованиям.

В письме, подписанном главой ICFS Линдой Блейд, отмечается, что путь, проделанный МОК всего за 25 лет, привел к тому, что теперь организация сама же сознательно нарушает свои правила.

Госпожа Блейд напомнила, что в 1999 году МОК отменил требование об обязательном подтверждении пола для участниц женских соревнований. Четыре года спустя появился принятый МОК «Стокгольмский консенсус». В этом документе уже описывались правила допуска к женским турнирам трансгендеров (им предписывалось завершить хирургическую процедуру смены пола, сменить пол юридически, контролировать уровень тестостерона в крови на протяжении определенного срока). «Однако словно этого было недостаточно, в 2015 году вы вышли с так называемым трансгендерным консенсусом, требующим лишь объявить себя женщиной и следить за уровнем тестостерона на протяжении года до соревнований, хотя установленная планка все равно в разы превышает нормальный женский показатель,— отметила госпожа Блейд.— Кончилось это предсказуемо. В Токио-2020 появилась Лорел Хаббард (первый в истории трансгендер, принявший участие в Играх.— “Ъ”)». Линда Блейд заявила также, что на негативную реакцию на историю с Хаббард МОК не ответил, спрятавшись за спинами международных спортивных федераций. В ноябре 2021 года им самим было велено решать, как быть с трансгендерами в женском спорте. При этом, уверяет госпожа Блейд, МОК принимал решение без учета мнения собственно женщин. А в ответ на запрос юриста ICFS о проведении консультаций в МОК заявили, что «они уже закончены». «Мы полностью поддерживаем статью 6 фундаментальных принципов олимпизма, содержащуюся в Олимпийской хартии. Она среди прочего запрещает дискриминацию по половому признаку. Но ведь нет большей дискриминации по отношению к женщинам, чем разрешать мужчинам соревноваться с ними, отнимать у них медали, а нередко и саму возможность выступить в турнире»,— констатировала Линда Блейд.

В заключение она призвала МОК возобновить обсуждение вышеозначенной темы и провести консультации подобающим образом, с тем чтобы вернуться к соблюдению положений Олимпийской хартии.

Особой остроты вопрос о трансгендерах в женском спорте достиг после прошедшей летом парижской Олимпиады. Скандал разразился в соревнованиях по женскому боксу. В 1/8 финала в категории до 66 кг итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против представительницы Алжира Иман Хелиф, в отношении которой давно были сомнения о ее принадлежности к женскому полу. В Париже в женском боксе выступала еще и Линь Юйтин (Тайвань), которая, как и Хелиф, годом ранее была отстранена Международной боксерской ассоциацией (IBA) от участия в чемпионате мира, поскольку не прошла гендерный тест. Но МОК это нисколько не смутило. В итоге и Иман Хелиф, и Линь Юйтин завоевали золото Игр.

О тайваньской спортсменке с тех пор ничего не слышно, а вот Иман Хелиф снова оказалась в центре скандала, после того как на прошлой неделе издание Le Correspondant обнародовало сведения об итогах медицинского обследования спортсменки. В заключении врачей говорится об обнаруженной у спортсменки патологии — дефиците альфа-5-редуктазы 2-го типа, «генетической аномалии, которая приводит к метаболической дисфункции тестостерона и дегидроандростерона».

При этом подчеркивается, что аномалия характерна исключительно для мальчиков и мешает нормальному развитию их половых органов. Из-за этого при рождении младенцам мужского пола нередко ошибочно приписывают женский.

После истории с Иман Хелиф на проблему допуска к женским соревнованиям атлетов-мужчин, идентифицирующих себя в качестве персон, принадлежащих к противоположному полу, обратила внимание ООН. В конце октября спецдокладчик ООН Рим Альсалем направила в Генеральную ассамблею организации отчет, фиксирующий многочисленные угрозы и проблемы, с которыми сталкиваются занимающиеся спортом женщины. В отчете отмечается, что политика МОК и международных федераций привела к тому, что спортсменки, «вынужденные состязаться» с представителями противоположного пола, «теряют медали». Более того, информаторы Рим Альсалем даже подсчитали число этих потерь. «На 30 марта 2024 года» пострадали «более 600 спортсменок» из 29 различных видов спорта, лишившихся «свыше 890 наград», отмечалось в отчете.

С резким осуждением сложившейся ситуации выступают и политики высокого уровня, включая избранного президента США Дональда Трампа.

Уже на сам скандал с Иман Хелиф он отреагировал негативно, пообещав держать мужчин подальше от женского спорта, а впоследствии сделал идею о настоящем равенстве полов одной из важных тем своей предвыборной кампании, пообещав вернуть женский спорт женщинам. Следующая летняя Олимпиада состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе. То есть еще при президентстве Дональда Трампа. Так что не исключено, что он будет прилагать усилия, чтобы американские Игры прошли без эксцессов, имевших место на парижской.

Александр Петров