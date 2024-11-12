Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий усыновлять детей из России гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Закон предполагает запрет и на усыновление, и на оформление опеки. Кроме того, запрет распространяется на лиц без гражданства, имеющих постоянное жительство в таких странах.

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Речь идет о государствах, где законодательством разрешена смена пола медицинским путем, включая применение лекарственных препаратов, и смена пола только по документам.

«Дети должны расти в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями»,— сказал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов закона Василий Пискарев.

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2024 года председателем Вячеславом Володиным, депутатами «Единой России» Анной Кузнецовой, Петром Толстым, Ириной Яровой, Василием Пискаревым, а также депутатами КПРФ Ниной Останиной и Иваном Мельниковым. В пояснительной записке необходимость запрета объяснялась тем, что в России запрещена смена пола, а также тем, что материнство, детство и семья должны быть под защитой государства. 17 сентября Госдума приняла проект в первом чтении.

Смена пола на законодательном уровне разрешена не только в части европейских стран, но и, например, в Боливии, Бутане, Киргизии, Иране и Пакистане. В пояснительной записке, при этом, говорится, что запрет на усыновление касается только граждан стран НАТО. В тексте самого закона это не прописано.

По данным, представленным в Госдуме Вячеславом Володиным, с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 403 ребенка из России. Из данных об усыновлении сирот Минпросвещения следует, что в 2023 году иностранные граждане усыновили шесть детей из России. Пять детей были усыновлены гражданами Италии, один ребенок — гражданами Франции. В обзоре Верховного суда за 2023 год указывается 16 выданных разрешений на усыновление детей иностранцами, однако, 10 из указанных случаев не упомянуты в статистике — усыновителями по заявлению были отчимы детей, а не иностранные пары.

Об инициативах Госдумы, направленных на защиту семьи и детства — в материале «Ъ» «Дни защиты детей».