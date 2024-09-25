В каких странах разрешена смена пола
Мировая практика
Без ограничений: Андорра, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Мексика, Мозамбик, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Тайвань, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Корея.
По медицинским показаниям: Австрия, Ангола, Белоруссия, Бутан, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Перу, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Узбекистан, Украина, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка.
После хирургического вмешательства: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Киргизия, Лаос, Латвия, Ливан, Монголия, Намибия, Панама, Румыния, Северная Македония, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Черногория, Чехия, Япония.
Разрешена, но зависит от штата: Австралия, США.