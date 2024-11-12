Володин рассказал, сколько детей из России усыновили иностранцы с 1993 года

Госдума сегодня, 12 ноября, приступит к рассмотрению законопроектов, направленных на «защиту детей, семьи, традиционных ценностей», рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки необходимы в том числе, чтобы исключить риск смены пола российскими детьми при усыновлении иностранцами. Господин Володин отметил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 детей из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин напомнил, что в десяти европейских странах отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола: в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Норвегии, Словении, Швейцарии и на Мальте. В восьми странах установлен «минимальный возраст для несовершеннолетних»: в Испании — 12 лет, в Бельгии — 16 лет, добавил он.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола. Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж»,— написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

В Госдуме планируют также рассмотреть законопроект о запрете «пропаганды отказа от деторождения». Изменения вносятся в шесть действующих законов. «Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности»,— утверждает господин Володин.

Подробнее о планах Госдумы — в материале «Ъ» «Дни защиты детей».