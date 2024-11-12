Трамп выбрал Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп назначит конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности, написала газета The Wall Street Journal (WSJ). Официально ни господин Трамп, ни господин Уолтц эту информацию пока не подтвердили. С января 2021 года эту должность в администрации действующего президента Джо Байдена занимает Джейк Салливан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолтц

Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Майк Уолтц

Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

«Уолтц вступит в свою роль в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и ожидается, что Дональд Трамп попробует предотвратить дальнейшую эскалацию за счет усиления сдерживания оппонентов страны за рубежом»,— пишет издание.

В статье отмечается, что это одна из ключевых должностей в Белом доме: занимающий ее чиновник координирует работу всех ведомств, которые отвечают за связанные с национальной безопасностью вопросы, докладывает о происходящем главе государства и реализует его политику в этом направлении.

Ранее стало известно, что избранный американский лидер также определился с главой Агентства по охране окружающей среды. Им станет бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин, который уже принял это предложение.

Вчера CNN сообщил, что господин Трамп решил назначить своего бывшего старшего советника Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам. Телеканал назвал господина Миллера главным идеологом жестких мер в сфере миграции.

Дональд Трамп также определился с постоянным представителем страны при ООН и предложил эту должность члену Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник. CNN охарактеризовал ее как надежного союзника избранного президента и назвал основным сборщиком средств для Республиканской партии.

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».