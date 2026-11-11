Второй раунд переговоров России, Украины и США проходит в закрытом формате

Первый переговорный раунд длился 4,5 часа с одним перерывом. Стороны назвали его продуктивным, однако воздержались от промежуточных оценок. Темой обсуждений в первый день, по данным Politico, стали гарантии безопасности России и Украины. Сегодня, пишет издание, будут обсуждать вопрос территорий.