Второй раунд переговоров России, Украины и США проходит в закрытом формате
В Абу-Даби проходит второй день трехсторонних переговоров по украинскому конфликту. Делегации России, Украины и США встречаются за закрытыми дверями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
СМИ к началу переговоров также не допустили. Члены российской делегации сегодня сделают заявление по окончании обсуждений.
Первый переговорный раунд длился 4,5 часа с одним перерывом. Стороны назвали его продуктивным, однако воздержались от промежуточных оценок. Темой обсуждений в первый день, по данным Politico, стали гарантии безопасности России и Украины. Сегодня, пишет издание, будут обсуждать вопрос территорий.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.