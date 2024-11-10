Дональд Трамп ищет таланты

В США досчитали голоса в Аризоне, где, как и в остальных шести колеблющихся штатах, победу одержал республиканец Дональд Трамп. Финальный счет по голосам в коллегии выборщиков составил 312:226 в пользу возвращающегося в Овальный кабинет политика. Между тем новоизбранный президент уже занялся подбором будущей команды. На данный момент он принял три кадровых решения. Главой аппарата Белого дома впервые в американской истории станет женщина — Сьюзан Уайлс, одна из руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа, прошедшая с ним все три президентские кампании. Кроме того, республиканец заявил, что в его команде не будет бывшей соперницы по праймериз Никки Хейли и экс-госсекретаря времен его первого срока Майка Помпео, которого прочили на пост главы Пентагона. Господин Помпео известен как горячий сторонник Украины, и его отсутствие в кабинете может отчасти говорить о несовпадении взглядов Дональда Трампа и его бывшего подчиненного на урегулирование украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первым кадровым решением Дональда Трампа стало назначение главы аппарата Белого дома. Впервые в истории США этот пост займет женщина — Сьюзан Уайлс

Фото: Andrew Harnik / AP Первым кадровым решением Дональда Трампа стало назначение главы аппарата Белого дома. Впервые в истории США этот пост займет женщина — Сьюзан Уайлс

Фото: Andrew Harnik / AP

Финальный подсчет

К первым после 5 ноября выходным избирательные комиссии наконец-то досчитали последний штат — Аризону, где формально имя победителя не было известно в течение нескольких дней. Как и в остальных шести колеблющихся штатах, в Аризоне победу праздновал Дональд Трамп. Таким образом, итоговый счет в коллегии выборщиков составил 312:226 в пользу республиканца. По сравнению со своей победой в 2016 году господин Трамп получил на шесть выборщиков больше, завоевав не покорившуюся ему ранее Неваду.

Обошел Дональд Трамп демократку Камалу Харрис и в общенациональном голосовании. На 10 ноября республиканца поддержали более 74,7 млн человек, почти на 4 млн больше, чем действующего вице-президента.

Голоса еще продолжают считать в демократической Калифорнии, поэтому разрыв между кандидатами может несколько сократиться, тем не менее уже сейчас господин Трамп в абсолютных значениях установил рекорд для республиканского политика по поддержке среди населения. Прежний рекорд также принадлежал ему: в 2020 году за Дональда Трампа проголосовали 74,2 млн человек (за демократа Джо Байдена — более 81,2 млн).

К выходным стал понятен и окончательный расклад в Сенате, где на ближайшие два года большинство окажется у республиканцев,— 53 кресла против 47 у демократов.

Примечательно, что в Висконсине, Мичигане, Неваде и Аризоне, где Камала Харрис уступила Дональду Трампу, демократы смогли минимально обойти своих республиканских оппонентов, из колеблющихся штатов проиграв в битве за Сенат лишь Пенсильванию.

В борьбе за Палату представителей к выходным формально еще сохранялась интрига.

Однако республиканцам до большинства в 218 голосов осталось победить в двух неподсчитанных гонках, тогда как демократам для этого требовалось обойти соперников в девяти округах.

Таким образом, Дональд Трамп к 10 ноября оставался в шаге от того, чтобы официально получить на первые два года своего президентства полностью республиканский Конгресс, что стало бы подспорьем для претворения в жизнь предвыборных обещаний.

Первые решения

Пока голоса считали, новоизбранный президент уже вплотную занимался подбором кадров для своей будущей команды, а в среду, 13 ноября, ему предстоит визит в Белый дом по приглашению Джо Байдена для обсуждения процесса транзита власти.

Среди тех, кто может занять должности в его администрации, называются имена богатейшего человека на планете Илона Маска и бывшего независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего. Тем временем первое же назначение, объявленное республиканцем, оказалось историческим.

Так, впервые главой аппарата Белого дома станет женщина — 67-летняя Сьюзан Уайлс, одна из двух руководителей предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Сьюзи Уайлс помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов»,— пояснил свое решение господин Трамп.

Госпожа Уайлс никогда не была медийной персоной, однако известно, что она работает на республиканцев уже более 40 лет, еще в 1980 году она состояла в штабе Рональда Рейгана, победившего на тех выборах. Кроме того, в 2018 году госпожа Уайлс внесла вклад в победу республиканца Рона Десантиса на губернаторских выборах во Флориде. Должность главы аппарата, подразумевающая управление персоналом Белого дома, организацию графика президента и поддержку связей с различными департаментами и законодателями, позволит ей оставаться в тени публичной политики, при этом находясь в ближнем круге господина Трампа. Примечательно, что ее назначение было в целом встречено положительно в СМИ. Ожидается, что госпожа Уайлс придаст стабильности будущей администрации и сможет при необходимости уравновешивать импульсивного Дональда Трампа.

Между тем принял новоизбранный президент еще два кадровых решения.

Так, в его администрации не найдется места для экс-постпреда США при ООН, его бывшей соперницы по праймериз Никки Хейли. Не войдет в будущий кабинет и экс-госсекретарь времен первого срока Дональда Трампа Майк Помпео.

Об этом избранный президент объявил лично.

Если отказ брать в команду Никки Хейли никого не удивил, то отсутствие в обойме господина Помпео стало неожиданностью. Экс-госсекретарь после 2020 года оставался лоялен Дональду Трампу и фигурировал в СМИ как наиболее вероятный кандидат на пост главы Пентагона в новой администрации.

При этом Майк Помпео был одним из тех, кто во время кампании публично излагал «план Трампа» по урегулированию российско-украинского конфликта. В его интерпретации намерения Дональда Трампа выглядели, пожалуй, наиболее радикально. В частности, его «план Трампа» предполагал вступление Украины в ЕС и НАТО (против последнего однозначно выступает Россия), усиление санкций против РФ, «ленд-лиз» для Киева на сумму $500 млрд на перевооружение ВСУ и демилитаризацию Крыма.

Судя по последним утечкам в СМИ, сейчас Дональд Трамп выбирает между более мягкими, а главное, «дешевыми» для США вариантами урегулирования. Как заявил в беседе с BBC один из советников в предвыборном штабе республиканца Брайан Ланза, приоритетом Вашингтона будет не возвращение Киевом контроля над границами 1991 года, а «мир и прекращение смертоубийства». По его словам, «Крым — все», США не станут добиваться возвращения полуострова Украине.

Правда, неназванный представитель переходной администрации господина Трампа заявил агентству Reuters, что господин Ланза больше не имеет отношения к команде будущего президента и не говорит от его имени. Но полноценно опровергать слова политтехнолога он не стал.

Так или иначе, работа над предложениями Москве и Киеву, очевидно, продолжается. Уже состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники в западных СМИ этот контакт оценили сдержанно, но о каком-либо недовольстве собеседников в адрес друг друга не сообщалось.

В Москве также выражают готовность к разговору с господином Трампом. В частности, об этом заявил президент России Владимир Путин, не ставший выдвигать для этого каких-либо условий. В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Москва, «безусловно», готова выслушать предложения 47-го президента США по Украине.

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ»,— сказал господин Рябков в интервью агентству «Интерфакс», добавив, что от господина Трампа нужны не «декларации», а «действия».

Ждут действий от республиканца и в Европе. По мнению премьера Польши Дональда Туска, «в ближайшее время» стоит ожидать каких-либо заявлений о грядущем прекращении огня, параметрах данного режима и гарантиях безопасности для Украины.

Алексей Забродин