CNN узнал, кого Трамп видит послом США при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при ООН, сообщил телеканал CNN. С февраля 2021 года эту должность занимает Линда Томас-Гринфилд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элиз Стефаник

Фото: Andrew Kelly, Reuters Элиз Стефаник

Фото: Andrew Kelly, Reuters

Республиканка Элиз Стефаник является конгрессвумен от штата Нью-Йорк. Телеканал назвал политика одним из наиболее высокопоставленных представителей республиканцев в нижней палате Конгресса, а также надежным союзником избранного президента и основным сборщиком средств для Республиканской партии.

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».