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Коммерсантъ FM
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CNN: Трамп назначит Миллера замглавы администрации по политическим вопросам

Дональд Трамп планирует назначить Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам в своей будущей администрации, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Стивен Миллер

Стивен Миллер

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Стивен Миллер

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

В новой администрации, как отмечает телеканал, Стивен Миллер намерен работать над ужесточением миграционной политики, увеличив количество депортаций в 10 раз — до 1 млн человек в год. Он занимал пост старшего советника Дональда Трампа во время его первого президентства и был ключевым разработчиком мер по депортации нелегальных мигрантов.

Пресс-секретарь президента Каролин Левитт заявила, что избранный президент вскоре начнет принимать решения о назначениях для своей второй администрации. «Эти назначения будут объявлены, как только они будут сделаны»,— отметила она.

Подробнее о кадровых решениях избранного президента — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».

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