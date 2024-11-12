Трамп назначит главой Агентства по окружающей среде экс-конгрессмена Зелдина

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA). Этот пост займет бывший член Палаты представителей Конгресса от Нью-Йорка Ли Зелдин. Он сообщил, что принимает предложение господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Зелдин

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters Ли Зелдин

Фото: Brendan McDermid/File Photo, Reuters

По мнению республиканца, Ли Зелдин «обеспечит справедливые и быстрые решения» по дерегулированию природоохранного законодательства, чтобы «высвободить мощь американского бизнеса» и одновременно поддержать высокие экологические стандарты.

«Он задаст новый уровень в области экологической экспертизы и технического обслуживания, который позволит Соединенным Штатам развиваться здоровым и хорошо структурированным образом»,— говорится в заявлении Дональда Трампа.

Вчера CNN сообщил, что господин Трамп решил назначить своего бывшего старшего советника Стивена Миллера заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам. Телеканал назвал господина Миллера главным идеологом жестких мер в сфере миграции.

Дональд Трамп также определился с постоянным представителем страны при ООН и предложил эту должность члену Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник. CNN охарактеризовал ее как надежного союзника избранного президента и назвал основным сборщиком средств для Республиканской партии.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».