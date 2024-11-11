Испорченный телефон

Грядущее возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вернуло в мировую повестку тему мирного урегулирования конфликта на Украине. О перспективах скорого прекращения боевых действий заговорили лидеры Турции, Словакии и Венгрии. Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил 47-го президента США добиваться от Москвы «реальных уступок» по Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выразил желание «в скором времени» поговорить с главой РФ Владимиром Путиным, а западные СМИ и вовсе сообщили, что господин Трамп с российским лидером уже поговорил. В Кремле факт беседы с республиканцем опровергли, а в штабе новоизбранного президента США не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что ее шеф намерен «усадить Украину и Россию за стол переговоров в первый же день (после своей инаугурации 20 января.— “Ъ”), чтобы положить конец этой войне»

Фото: Ted Shaffrey / AP Пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что ее шеф намерен «усадить Украину и Россию за стол переговоров в первый же день (после своей инаугурации 20 января.— “Ъ”), чтобы положить конец этой войне»

Фото: Ted Shaffrey / AP

Не успела пройти неделя с момента победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, как мировое сообщество активно приступило к обсуждению перспектив урегулирования российско-украинского конфликта. Фактически впервые со времен прекращения стамбульских переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года о вероятном завершении боевых действий заговорили всерьез.

Среди тех, кто сильнее всего верит в миротворческие способности республиканца, возвращающегося спустя четыре года в Белый дом, оказались лидеры трех стран НАТО — Турции, Словакии и Венгрии.

Реджеп Тайип Эрдоган, который пока остается фактически единственным политиком в мире, кому за последние три года удавалось усадить Украину и Россию за стол переговоров, заявил, что с приходом Дональда Трампа можно «легко закончить эту войну». По его мнению, для этого новая республиканская администрация должна подойти «к вопросу с перспективой поиска решений», поскольку «больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру». Господин Эрдоган пообещал и сам продолжать «сосредотачивать усилия на достижении мира».

Премьер Венгрии Виктор Орбан — ближайший сторонник и единомышленник господина Трампа в Европе — также считает, что конец боевых действий близок. По его словам, при новом президенте «американцы выйдут из этой войны», после чего все и закончится. А глава правительства Словакии Роберт Фицо едко заметил, что видит в президенте Украины Владимире Зеленском «человека, который боится, что война закончится».

Увидел в происходящем окно возможностей и президент Франции Эмманюэль Макрон, который установил контакт с Дональдом Трампом еще 6 ноября, как только стало известно о победе республиканца на выборах. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что оба политика подтвердили желание «работать ради возвращения мира и стабильности». По данным американской газеты The Wall Street Journal, господин Макрон также попросил господина Трампа добиваться от России «реальных уступок».

Между тем главный вопрос, который сейчас волнует международную общественность,— когда господин Трамп выйдет на контакт с Владимиром Путиным.

Вечером 10 ноября сразу несколько западных СМИ сообщили, что беседа между новоизбранным президентом США и российским лидером уже состоялась, при этом еще 7 ноября. Газета The Washington Post со ссылкой на источники заверила, что господа Трамп и Путин обсудили необходимость достижения мира на европейском континенте. Кроме того, как утверждается, республиканец напомнил собеседнику о размещенных в Европе американских войсках и попросил Москву воздержаться от эскалации конфликта. Эту же информацию через несколько часов со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters. В МИД Украины заявили агентству, что не были в курсе разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, тогда как The Washington Post писала, что Киев был поставлен в известность о планах подобной беседы и не возражал.

К утру, когда предполагаемую беседу господ Трампа и Путина уже обсуждали как свершившийся факт, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию решительно опроверг. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, то есть это просто ложная информация»,— сказал господин Песков.

В штабе Дональда Трампа опровергать беседу не стали, директор по коммуникациям Стивен Чунг лишь заявил The Washington Post: «Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами».

В свою очередь, пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News заявила, что Дональд Трамп намерен «усадить Украину и Россию за стол переговоров в первый же день (после своей инаугурации 20 января.— “Ъ”), чтобы положить конец этой войне».

Тем временем провести разговор с Владимиром Путиным выразил желание 10 ноября канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, он готов возобновить контакты с главой РФ «в скором времени». При этом когда именно он собирается это сделать, политик не уточнил. Дмитрий Песков в ответ на слова господина Шольца заявил, что в Кремле пока не видели каких-то «сигналов». «Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит, их надо дождаться»,— рассудил чиновник.

Алексей Забродин