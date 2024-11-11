Шольц не исключил голосования по вотуму доверия до католического Рождества

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что бундестаг может проголосовать по вотуму доверия еще до католического Рождества 25 декабря. Ранее глава немецкого правительства хотел поставить этот вопрос только в январе. Сам Шольц надеется переизбраться на пост канцлера. Он также отметил, что подходящее время для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным «скоро настанет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters

Господин Шольц в интервью телеканалу ARD уточнил, что не будет делать этого в одностороннем порядке. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время... Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно»,— сказал глава немецкого правительства (цитата по ТАСС).

Олаф Шольц также сообщил, что поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, но пока не созванивался с ним. Канцлер отметил, что этот вопрос прорабатывается.

Господин Шольц отметил, что изначально выбранные январские рамки для голосования по вотуму доверия назвал, исходя из опыта досрочных выборов в 2005 году. Позднее лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал у канцлера сделать это раньше, чтобы выборы состоялись не в марте, а в январе.

При этом действующий глава немецкого правительства высказал уверенность, что у Социал-демократической партии Германии под его руководством «хорошие шансы» сформировать по итогам выборов крупнейшую фракцию в Бундестаге, а он сам будет выдвинут на пост канцлера от социал-демократов.

Готовность к диалогу с Владимиром Путиным в случае избрания канцлером подтвердил в интервью Stern и Фридрих Мерц. Он заявил, что продолжает настаивать на том, что России нужно поставить ультиматум по поводу нанесения ударов по Украине. В противном случае он, получив должность канцлера, позволит применить немецкое оружие для ударов вглубь РФ и разрешит поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

Правящая в Германии коалиция из трех партий, возглавляемая Олафом Шольцем, распалась 7 ноября, вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Это произошло из-за того, что партиям не удалось согласовать федеральный бюджет. Вице-канцлер ФРГ и глава Минэкономики Роберт Хабек («Зеленые») уточнил, что к распаду коалиции привели разногласия по вопросу финансовой поддержки Украины. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии) отказался предусмотреть увеличение помощи Киеву в бюджете на 2025 год. В результате Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии) уволил главу ведомства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».