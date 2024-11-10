Фицо: Зеленский шокирован победой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский боится завершения конфликта с Россией, считает премьер Словакии Роберт Фицо. Он рассказал, что наблюдал за украинским президентом в Будапеште, где проходила встреча европейских лидеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Роберт Фицо

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл… Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США»,— сказал господин Фицо в «Словацкому телевидению и радио» (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Словакии напомнил, что господин Трамп обещал завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Господин Фицо считает, что у этого заявления был «предвыборный характер», потому что за сутки завершить этот конфликт «очень сложно».

Глава словацкого правительства прогнозирует сокращение помощи Украине. «Он (Дональд Трамп.— "Ъ") может прийти и сказать президенту Путину: господин президент, если не завершишь войну на Украине, то забросаем атомными бомбами? Этого он сказать не может, так что может быть лишь другое решение. Другое решение это: произойдет значительное снижение поддержки Украины со стороны США»,— объяснил господин Фицо свое мнение.

По данным WSJ, в качестве одного из вариантов завершения конфликта на Украине команда господина Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Президент России Владимир Путин, комментируя победу господина Трампа, заявлял, что высказывания республиканца касательно украинского кризиса заслуживают внимания.

Как Евросоюз обсуждал приход к власти в США республиканца — в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».