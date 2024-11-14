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Коммерсантъ FM
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Телешоу для спекулянтов

Как инвесторы слушали выборы президента США

Хотя теледебаты кандидатов в президенты США в этом году собрали аудиторию вдвое меньшую, чем трансляция столь любимого американцами Супербоула — финального матча по американскому футболу (67,1 млн против 123,4 млн), да и годовой медиаконтракт Национальной футбольной лиги раза в три дороже нынешней президентской кампании ($9,5 млрд против $3,3 млрд), выборы президента в США, без сомнений, можно назвать главным телешоу страны. В ходе политической игры только на фондовом рынке зарабатываются и теряются состояния куда большие. Наверное, поэтому реакция инвесторов даже на риторику главы ФРС, впервые с 2020 года этой осенью понизившей ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 4,75–5%, не была столь острой. Чтобы обезопасить капиталы от потрясений по ходу президентской кампании, многие инвесторы свернули торги и ушли в золото, спекулянты же жадно следили за риторикой кандидатов. Трудно представить, сколько денег было заработано и потеряно только на скачках котировок акций McDonald’s, пока оба кандидата в президенты спекулировали на своей любви к фастфуду. В финале политического шоу взлетели цены на крипту и акции целого ряда отраслей, взбодрив финансовые рынки. Дальше финансистам предстоит следить за риторикой победителя.

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