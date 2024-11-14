Большие деньги выбирают
Большинство пожертвований на президентскую кампанию досталось демократам
По данным Федеральной избирательной комиссии США (FEC) рекордных сборов на президентскую кампанию в этом году не вышло. По общей сумме денежных сборов Демократическая партия вышла в этой кампании безоговорочным лидером. Судя по статистике, Республиканской партии досталась победа на выборах 2024 года меньшими средствами.
Фото: Andrew Kelly, Reuters
Выборы президента США 2024 года оказались намного скромнее президентской гонки 2020 года с точки зрения бюджетов кандидатов. Если четыре года назад претенденты на президентское кресло собрали $3,98 млрд, установив рекорд для американской выборной системы, то нынешняя предвыборная кампания такого же интереса у политических доноров не вызвала. По данным Федеральной избирательной комиссии США (FEC), в ходе кампании кандидаты собрали в общей сложности $3,33 млрд.
Впрочем, это все равно уверенное второе место среди всех президентских избирательных кампаний, проводившихся в США. Для сравнения: на выборах 2016 года обеими партиями было собрано $1,5 млрд, на выборах 2012 года — $1,4 млрд, а на выборах 2008 года, которые долгое время удерживали рекорд по собранным средствам,— $1,8 млрд.
Кандидаты в президенты США получают деньги от сторонников как напрямую в избирательные комитеты, так и через сторонние фонды. По объему собранных средств непосредственно штабом абсолютным чемпионом этой предвыборной гонки стала Демократическая партия и Камала Харрис (не без помощи Джо Байдена). Общими усилиями два кандидата получили от своих сторонников $1 млрд. Это почти втрое больше, чем у избирательного комитета Дональда Трампа,— $381,5 млн.
Дональд Трамп большую часть средств на свою кампанию привлек через сторонние комитеты. Но даже если учитывать средства, привлеченные внешними фондами, поддерживающими кандидатов, перевес все равно остается за госпожой Харрис — $1,59 млрд против $1,08 млрд.
Когда речь идет о крупных пожертвованиях от отдельных лиц или организаций, то тут у Республиканской партии Дональда Трампа безоговорочное преимущество. По подсчетам The Washington Post, проанализировавшей данные все той же FEC, топ-50 доноров пожертвовали $1,6 млрд республиканцам и только $752 млн — демократам. Львиная доля этих денег шла, разумеется, непосредственно кандидатам в президенты.
В десятке крупнейших доноров сразу восемь миллиардеров финансово поддержали Республиканскую партию. На стороне демократов же выступили всего два мегадонора — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и один из основателей Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Дастин Московиц. В этом рейтинге они заняли восьмое и десятое место соответственно.