Инвесторы дождались перемен

Международные инвесторы активно наращивают вложения в консервативные и рисковые активы — облигации и акции. За месяц объем инвестиций в фонды, инвестирующие в такие активы, составил $72,2 млрд и $63,7 млрд соответственно. Высоким спросом пользуются в основном облигации и акции американских компаний, которые окажутся в наибольшем выигрыше от перехода ФРС США к более мягкой денежно-кредитной политике. Российские инвесторы на фоне роста ключевой ставки Банка России ускорили бегство из акций, но активнее стали покупать фонды денежного рынка и облигаций с переменным купоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Международные инвесторы проявляют повышенный интерес к облигациям, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA, учитывают данные EPFR), суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды облигаций за четыре недели, завершившиеся 30 октября, составил $72 млрд. Это почти на 20% выше результата сентября и лучший показатель в этом году. Октябрь стал десятым месяцем подряд, когда международные инвесторы наращивали вложения в фонды облигаций, отмечается в отчете EPFR. За это время чистые вложения в данный класс активов составили $567 млрд, что вдвое выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Высокий интерес к облигациям вызван шагами мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Только в сентябре, по данным аналитики BofA, было проведено 26 снижений ставок по всему миру — это четвертый по частоте результат за месяц с начала столетия. Агрессивнее ставки снижали лишь в марте 2020 года (49 раз), марте 2009 года (28) и декабре 2008 года (27).

Наиболее значимыми для рынка стали действия ЕЦБ и ФРС США. 12 сентября европейский финансовый регулятор опустил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5%, что стало вторым понижением с начала года. Менее чем через неделю ФРС осуществила первое с 2020 года снижение ставки и сразу на 50 б. п.— до 4,75–5%. В октябре регуляторы снизили ставки еще на 25 б. п., до 3,25% и 4,5–4,75% соответственно.

Фонды развитых стран

Основные потоки новых инвестиций идут в фонды, ориентированные на облигации эмитентов развитых стран, чистые привлечения в которые, по оценке «Денег», превысили $73 млрд, причем треть из них была инвестирована в последнюю неделю отчетного периода. В числе наиболее востребованных остаются фонды облигаций инвестиционного уровня во главе с американскими казначейскими облигациями. В последние фонды мировые инвесторы вложили за месяц более $17 млрд.

Высокая популярность US Treasuries (UST) вызвана ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС США. Заместитель директора по инвестициям General Invest Михаил Смирнов обращает внимание на так называемые dot-plots (индивидуальные прогнозы членов комитета по открытым рынкам ФРС относительно уровня ключевой ставки), медианное значение которых на 2025 год говорит о возможном снижении ставки до 3,4% и ниже 3% в 2026 году. Инвесторы спешат зафиксировать текущие ставки по облигациям в расчете на положительную переоценку в случае снижения доходностей.

Высокий интерес отмечается не только к топовым инструментам высококачественных эмитентов, но и менее надежным. Фонды высокодоходных облигаций собрали в октябре свыше $8 млрд, что, как считают управляющие, демонстрирует умеренный интерес к повышенной доходности. «С учетом сильных данных по экономике многие закладывают сценарий "мягкой посадки", на фоне чего покупки идут и в сегменте более доходных мусорных облигаций, которым отводится менышая доля в портфеле среднего инвестора на фоне сохраняющихся рисков»,— отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов. Эти инструменты, как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, помогают компенсировать потенциальные потери в других классах активов, что добавляет гибкости в условиях рыночной волатильности.

Фонды развивающихся вне тренда

Инвесторы стали с большей осторожностью смотреть на инвестиции в облигации развивающихся стран. По данным EPFR, за минувший месяц фонды, ориентированные на облигации emerging markets, потеряли свыше $1 млрд.

О низкой популярности таких инвестиций, по мнению Михаила Смирнова, говорят данные крупнейшего мирового ETF VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF, инвестирующего в облигации субинвестиционного рейтинга, а также облигации развивающихся стран. Бумаги, входящие в портфель данного фонда, торгуются с минимальными спредами к безрисковым активам, которые по отношению к US Treasuries составляют 398 б. п. Это самое низкое значение с 2018 года. Все больше инвесторов начинают отдавать предпочтение инвестициям в облигации более надежных эмитентов из развитых стран, включая государственные. «Инвесторы могут опасаться, что, например, рынок перегрет и является дорогим (особенно на фоне все еще высоких ставок), да и на фоне геополитической неопределенности вполне могут избегать долги развивающихся стран в целом»,— полагает господин Смирнов.

Акции сохраняют привлекательность

Снижение ставок ведет к росту спроса и на более рисковые активы — акции.

По данным EPFR, за октябрь все мировые фонды акций привлекли $63,7 млрд, что лишь на $3,5 млрд ниже показателя сентября.

Как и прежде, весь приток средств пришелся на биржевые фонды (ETF), в которые за месяц поступило почти $99 млрд, что на $7 млрд меньше сентября. Оттоки из классических фондов (long-only) сократились с $38 млрд до $35 млрд. Всего с начала года фонды акций привлекли $520 млрд.

О повышении аппетита к риску свидетельствует и октябрьский опрос портфельных менеджеров. По данным BofA, за месяц доля наличности в портфелях снизилась с 4,2% до 3,9%, минимального значения с февраля 2021 года. Число портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 31% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. За месяц показатель вырос на 20 п. п., что стало сильнейшим движением с июня 2020 года.

В основном деньги мировых инвесторов поступали в американские акции. По данным EPFR, чистые привлечения в фонды США составили по итогам месяца $37,3 млрд, что на $9 млрд выше объема средств, поступившего месяцем ранее. С начала года мировые инвесторы вложили в такие фонды почти $300 млрд. «Начало октября прошло на волне роста оптимизма в отношении акций на фоне сильных отчетов и ожиданий по корпоративным результатам»,— вспоминает Алена Николаева.

Между тем международные инвесторы продолжают сокращать вложения на европейском рынке акций. За десять месяцев суммарный отток составил $45 млрд, из них около $5 млрд — в октябре. Все фонды акций developed markets привлекли с начала года $360 млрд и почти $40 млрд за последний месяц.

Развивающийся и неустойчивый

За минувший месяц инвесторы активно увеличивали вложения на рынках акций развивающихся стран. По данным BofA, приток средств в фонды emerging markets в октябре составил $24 млрд и $150 млрд с начала года. Основной объем средств был инвестирован в фонды акций китайских компаний, чистые привлечения в которые за месяц составили $24,4 млрд и $138,5 млрд с начала года.

Покупки акций таких фондов преобладали над продажами лишь в первую неделю отчетного периода, тогда как в остальные — доминировали продажи. За неделю, завершившуюся 9 октября, чистые привлечения в фонды EM и Китая составили $40,9 млрд и $39,2 млрд соответственно. Это рекордные показатели за все время наблюдений. Вызвано это было мерами поддержки, объявленными финансовыми властями Китая.

В последующие три недели фонды столкнулись с сильными продажами паев. В сумме за это время из фондов развивающихся стран было выведено почти $17 млрд, из которых почти $15 млрд потеряли фонды Китая. Для таких продаж, по мнению Алены Николаевой, было несколько причин: ограниченный эффект от принятых мер, опасения возвращения Дональда Трампа в Белый дом. «Победа представителя Республиканской партии вызывает опасения новой торговой войны, которая может создать риски для китайских компаний. На этом фоне усиливаются ожидания роста доллара, что снижает привлекательность развивающихся рынков»,— отмечает госпожа Николаева.

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В России все не так

Из общей картины развивающихся стран выбиваются российские фонды облигаций и акций. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый приток средств в фонды облигаций превысил в октябре 15 млрд руб. ($155,7 млн при среднем курсе доллара на внебиржевом рынке 96,38 руб./$), что на 67% выше результата сентября. При этом продажи паев фондов акций выросли почти на 20%, до 6,2 млрд руб. ($64,3 млн).

Ускорение бегства инвесторов из фондов акций связано с возобновившимся падением рынка акций после роста, наблюдавшегося в сентябре. По итогам месяца индекс Московской биржи обвалился более чем на 10%, до 2560 пунктов. Это минимальное закрытие по итогам месяца с марта 2023 года, на 27% ниже локального максимума, установленного в первой половине мая, и на 17% ниже значений закрытия минувшего года. «Медвежьим» настроениям способствовало решение Банка России в октябре повысить ключевую ставку на 2 п. п., до рекордных 21%.

Инвесторы в условиях высокой ключевой ставки отдают предпочтение фондам денежного рынка, чистые привлечения в которые составили за месяц почти 140 млрд руб. ($1,45 млрд). «Высокий уровень номинальной и реальности ставки по фондам денежного рынка сдерживает инвесторов брать на себя дополнительный риск в поисках повышенной доходности, притом что инструменты обладают хорошей ликвидностью и низким спредом, позволяя инвестировать денежные средства на короткий срок под высокий процент»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко. По его мнению, восстановление аппетита пайщиков к риску произойдет не раньше следующего года на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки.

Татьяна Палаева