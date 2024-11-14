Выбор сделан

Итоги выборов президента США были позитивно расценены американскими и российскими финансовыми рынками. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа позволила американским индексам обновить исторический максимум, а российскому — отыграть обвал конца октября, вызванный повышением ключевой ставки Банка России до 21%. Дальнейшее развитие ситуации на рынках будет зависеть от исполнения обещаний, данных избранным президентом США во время президентской гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

Интрига президентской гонки в США сохранялась до самого последнего дня. Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News, обнародованный 3 ноября, свидетельствовал о равенстве в поддержке кандидата от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа. Правда, букмекеры отдавали предпочтение кандидату от Республиканской партии, вероятность победы которого оценивалась в 54,3%. Уже утром 6 ноября по Москве, то есть еще до завершения подсчета голосов, доминирование Дональда Трампа было безоговорочным, а после того как тот набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, республиканца массово начали поздравлять главы государств. В результате окончательного подсчета всех голосов за его победу проголосовали 312 выборщиков.

Выбор инвесторов

Безоговорочная победа господина Трампа спровоцировала стремительный взлет ведущих американских индексов и обновление исторических максимумов. Уже по итогам торгов среды, 6 ноября, индекс DJIA подскочил на 3,5%, до 43,73 тыс. пунктов, S&P 500 прибавил 2,5% — до 5,93 тыс. пунктов. По итогам недели фондовые индексы выросли на 4,6–4,7%, протестировав ранее недостижимые 44 тыс. и 6 тыс. пунктов. Одновременно с этим заметно вырос и курс доллара. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) поднялся за неделю на 0,7%, до 105 пунктов, при этом только в среду индикатор подскочил почти на 2%, до 105,4 пункта. «Рынки активно растут, поскольку инвесторы связывают победу Трампа с перспективами экономического роста в США, что благоприятно для фондовых рынков»,— поясняет ажиотаж на рынках управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Европейские инвесторы не разделили оптимизма американских коллег. За неделю ведущие фондовые индексы Европы снизились на 1–2,5%, при этом худшую динамику продемонстрировали фондовые индексы Франции и Испании. Курс евро снизился против доллара США на 1,1%, откатившись к $1,072.

Позитивнее была реакция на российском рынке, где спекулянты начали закладывать в цены обещания господина Трампа остановить конфликт на Украине. Основной рублевый индекс Московской биржи вырос на 5,4% и после двухнедельного перерыва превзошел уровень в 2,7 тыс. пунктов. Тем самым он отыграл падение, произошедшее после повышения ключевой ставки Банком России с 19% до 21%.

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Снижение неопределенности относительно выборов и готовность демократов мирно передать пост главы государства привели к падению цены золота и росту курса цифровой валюты. За неделю благородный металл подешевел на 2%, до $2684 за тройскую унцию. В то же время биткойн подорожал на 11% и впервые в истории превысил уровень $77 тыс. Динамика цен данных активов была спровоцирована ожиданиями исполнения обещаний новоизбранного президента США. На котировки золота давили планы господина Трампа смягчить налоговую нагрузку на компании, что является сильным проинфляционным фактором и может замедлить темпы снижения ставки ФРС США. Интерес инвесторов к цифровым валютам подогрело обещание нового президента сделать США «криптостолицей планеты» и «биткойн-сверхдержавой».

Роль демократов и республиканцев

Выборы президента США исторически имеют важное значение для финансовых рынков мира из-за размера экономики страны, доминирования доллара в международных расчетах, а долларовых активов — в резервах цетробанков разных стран. Особенно сильно политический курс главы Белого дома влияет на рынки развивающихся стран, которые находятся в области интересов внешней политики Америки. При Байдене главные акценты внешней политики сконцентрировались на ситуации в Европе, а вот при Трампе, по мнению аналитиков, они, вероятнее всего, сместятся в сторону Китая. «Пока что Трамп заявляет о жестких санкциях в отношении китайских технологий и инвестиций в США»,— напоминает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Для России же, по ее мнению, одним из ключевых факторов может стать обещание Трампа содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Однако не всегда обещания и ожидания их последствий исполняются, а потому нередки случаи, когда первая реакция бывает неоправданной.

Реакция рынков на первую победу Дональда Трампа в борьбе за Белый дом была крайне негативной. Более того, рынки штормило за несколько месяцев до дня выборов, поскольку в отличие от Хиллари Клинтон (кандидата от Демократической партии) Трамп тогда был менее понятным и предсказуемым.

К тому же тогда он обещал принять ряд законов, которые должны были привести к существенному сокращению объемов международной торговли. По факту протекционизм был ограниченным, а потому ведущие американские индексы, как и другие мировые, смогли подрасти, несмотря на спад в экономике США и пандемию коронавируса. В значительной степени этому способствовали монетарные стимулы, которые принимало правительство и ФРС США (по данным Bank of America, только в 2020 году они превысили суммарно $6 трлн). Масштаб стимулирования был таков, что плоды пожинал и следующий президент, демократ Джо Байден, хотя и он принимал пакеты поддержки экономики, пусть и менее масштабные. По подсчетам «Денег», за время его правления индекс S&P 500 вырос на 86%.

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Как показал анализ «Денег», годы, когда США возглавляли кандидаты от Демократической партии, как правило, оказывались более успешными для инвесторов и рынков, чем времена правления президентов-республиканцев. За последние сто лет кандидаты от Демократической партии восемь раз становились президентами и, по расчетам «Денег», к концу их сроков индекс S&P 500 всегда вырастал в среднем на 95%. Самые высокие темпы роста были при демократах Бараке Обаме и Билле Клинтоне. За время их президентства американский рынок успевал вырасти втрое, правда, управляли они страной по восемь лет каждый. Залог успеха демократов был не только в большей продолжительности управления страной, но зачастую в эффекте низкой базы, как в случае с Бараком Обамой, первый срок которого пришелся на восстановление рынка после экономического кризиса 2008 года.

Республиканцы чаще занимали кресло президента, но менее успешно для рынка. Из 11 президентов при семи рынок вырастал — в среднем на 85%. При пяти представителях республиканцев рынки проседали в среднем на 51%, тогда как при демократах такого не случалось. Слабость результатов при республиканцах связана не только с проводимой ими политикой, но и с тем, что чаще всего на их правление приходились основные кризисы в стране: биржевой крах 1929 года, переросший в Великую депрессию (республиканец Герберт Гувер, 1929–1933 годы), пузырь доткомов 2001 года и ипотечный кризис 2008 года (Джордж Буш-младший, 2001–2009 годы), пандемия коронавируса 2020 года (Дональд Трамп, 2016–2021 годы). Нефтяной кризис 1973 года пришелся на управление представителя Республиканской партии Ричарда Никсона. Демократы же приходили к власти, когда большая часть проблем, связанных с кризисами, была разрешена огромными монетарными стимулами республиканцев.

Выборы проходят, проблемы остаются Как сказал один умный человек, если бы выборы могли что-то реально изменить, их давно бы отменили. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головцов, руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций»

Фото: Из личного архива Александра Головцова Александр Головцов, руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций»

Фото: Из личного архива Александра Головцова Нынешняя президентская гонка в США — уже двенадцатая на моей памяти. И всякий раз ее обсуждают как судьбоносное событие, способное изменить ход мировой истории. На поверку же действительно переломным стало избрание Рейгана в 1980 году и, возможно, с натяжкой — Клинтона в 1992-м. Даже сенсационный триумф Дональда Трампа восемь лет назад — вопреки ожиданиям и громогласным обещаниям — не привел к каким-то тектоническим сдвигам. Шумно распропагандированная торговая война с Китаем быстро затухла, едва заметно отразившись на макропоказателях обеих стран. Налоговая реформа (которую сенаторы-республиканцы на самом деле разрабатывали еще с 2010 года) обернулась лишь скромным эффектом на год-другой для экономики и корпоративных прибылей. Реальный рост ВВП в первый год после реформы 2018 года достиг всего 3% — такого же уровня, как и без всяких реформ в 2015 году, а затем стал тормозить. Зато бюджетный дефицит еще до ковида успел увеличиться с 3% до 5% ВВП. Не случилось кардинальных изменений и во внешней политике. За исключением разве что разрыва ядерной сделки с Ираном. Введение санкций против России, российских организаций и граждан продолжалось примерно в том же ключе, что и при предыдущей администрации. Так что при анализе предвыборных программ не стоит ожидать многого. Сейчас пространство для фискальных маневров сильно ограничено по сравнению с предыдущими выборами из-за большого госдолга и бюджетного дефицита США. Не случайно Goldman Sachs оценил разброс влияния на индекс S&P 500 и курс доллара между полными победами республиканцев и демократов в пределах всего 6%. Вопреки расхожим стереотипам самым позитивным для фондовых рынков исторически был вариант с президентом-демократом и республиканским (либо смешанным) большинством в Конгрессе — S&P 500 рос в среднем на 34% за двухлетний межвыборный цикл. А тотальная победа республиканцев как раз приносила худший результат — двухлетний рост индекса в среднем лишь на 9,6% (по статистике с 1964 года). В целом предложения демократов по традиции больше ориентированы на поддержку среднего класса и людей с низкими доходами. Эти сегменты обычно склонны направлять почти все дополнительные доходы на потребление. Поэтому позитивное влияние на динамику ВВП от реализации демократической программы, вероятно, было бы более ощутимым, чем от республиканцев, ратующих за снижение корпоративных налогов. Американские корпорации и так платят в бюджет всего 1,6% ВВП в год — гораздо меньше, чем практически во всех развитых странах. Для фондового рынка США пугающими выглядели предложения Камалы Харрис не только поднять налог на прибыль, но и учетверить обложение байбэков. А особенно — ввести налог с переоценки позиций в ценных бумагах (то есть платить надо было бы, даже если акции не продавали). Однако шансы на получение демократами большинства в обеих палатах Конгресса изначально были минимальными. Так что даже в случае победы Харрис фискальные перемены вряд ли оказались бы серьезными — по крайней мере, до следующей ротации Конгресса в 2026 году. С победой Трампа реально значимые изменения возможны по трем направлениям — торговая политика, иммиграция и санкции. По ним у американских президентов есть полномочия действовать и без одобрения Конгресса. Обещания Трампа ввести тотальные импортные пошлины 10–20% и 60% отдельно для КНР никому не принесут пользы. Кроме разве что проходимцев, которые будут ввозить китайские товары под видом вьетнамских или малайских. Как показал опыт 2017 года (с учетом ответных мер) они замедлят экономический рост и ускорят инфляцию во всех затронутых странах, включая США. Наверное, Китай пострадает больше других, но вряд ли это утешит американских потребителей, вынужденных больше платить за товары. Косвенно это может выйти боком и нам, поскольку торможение экономики главного мирового импортера энергоресурсов плохо отразится и на ценах, и на объемах. Остается надеяться на традиционное сильное превышение предвыборных обещаний над их воплощением. Не зря говорят, что «короля играет свита». В высших эшелонах власти США наверняка найдутся сдерживающие элементы против слишком радикального протекционизма. Депортация иммигрантов, наверное, политически более реализуемая мера. В самом радикальном варианте, с высылкой порядка миллиона человек, она способна отнять от экономического роста более одного процентного пункта. Вероятно, поэтому такой вариант и не будет принят, но в целом это действительно существенный макроэкономический риск. Российских инвесторов, конечно, в первую очередь интересует перспектива отмены санкций и урегулирования украинского конфликта. Теоретически у президента США есть полномочия аннулировать практически все санкции и внесения в SDN List, принятые после 2017 года. Если только вдруг до января Конгресс не примет специальные закрепляющие законы. Однако из реальных практических примеров могу вспомнить лишь отмену мер против структур Олега Дерипаски в 2019 году. И то лишь после выполнения требований о формальной смене контроля. Так что при Трампе скорее менее вероятным станет введение новых санкций. И ослабление контроля над соблюдением действующих, в связи с чем, например, может сократиться дисконт Urals к Brent, а также уменьшиться накладные расходы по внешнеторговым платежам. Обещания остановить военные действия, как и все заявления Трампа, стоит делить на три или на пять. Как пример — ни с Китаем, ни с Ираном ему в 2017–2020 годах не удалось договориться ни о чем серьезном. Другое дело, что среди участников рынка победа республиканского кандидата наверняка вызовет прилив оптимизма — хотя бы на несколько месяцев до инаугурации и какого-то времени после нее. В наибольшей степени он может затронуть акции финансового сектора, Мосбиржи и «Аэрофлота». Бумаги же IT-компаний и фармацевтов рискуют временно оказаться под давлением, так как необходимость замещения импорта станет менее очевидной. Облегчение внешнеторговых платежей может с течением времени поддержать курс рубля. Правда, в большей степени к юаню, чем к доллару, который при торговой войне США с КНР и другими странами, вероятно, укрепится на мировых рынках. Американский рынок акций еще с сентября демонстрировал предельную уверенность в победе Трампа, захлебываясь эйфорией о будущем снижении налогов и общем смягчении регулирования крупного бизнеса. Как следствие, акции в США стали переоцененными практически по всем метрикам впервые со времен краха интернет-пузыря 1999–2000 годов Между тем ни одна предвыборная программа не предполагала реального решения главных проблем американской экономики. Государственный долг уже сравнялся с размером ВВП, а бюджетный дефицит превышает 6% ВВП даже в отсутствие экономического спада. То есть возможности фискальной поддержки экономики в случае кризиса крайне ограниченны. Крайняя степень монополизации экономики и рекордное за 90 лет социальное неравенство делают значимый рост ВВП без наращивания долговой нагрузки весьма затруднительным. И пока не видно предпосылок для перелома: скорее при «красном» республиканском правлении проблемы станут усугубляться чуть быстрее, чем могли бы при «синем» демократическом. В конечном счете, если смотреть дальше нескольких месяцев или года, это влечет за собой дальнейшее сползание всей мировой экономики к застою с соответствующими последствиями и для спроса на энергоресурсы. Пока же рынкам можно некоторое время нежиться на волнах поствыборного оптимизма. И радоваться, что удалось избежать драматичного сценария с оспариванием результатов и массовыми беспорядками. Александр Головцов, руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций»

Василий Синяев