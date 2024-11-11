Мирный житель погиб при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов в Белгородской области с помощью 49 боеприпасов и 19 БПЛА. В результате погиб мирный житель. Разрушения получили семь домов и один автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселок Октябрьский, села Вергилевка, Красный Хутор и Щетиновка с помощью 16 боеприпасов и двух беспилотников, которые сбила система ПВО. Последствий не зафиксировано.

В Борисовском районе под удар попало село Богун-Городок, которое обстреляли с помощью восьми артснарядов. Без пострадавших и разрушений.

В Волоконовском районе хутор Старый атаковали с помощью десяти боеприпасов. Последствий не установлено.

В Грайворонском округе село Новостроевка-Вторая обстреляли с помощью двух беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по селам Вязовое и Репяховка ударили с помощью 12 боеприпасов и трех беспилотников. Повреждены четыре частных дома.

В Шебекинском округе атакованы город Шебекино, села Муром, Новая Таволжанка и Середа. Эти населенные пункты обстреляли с помощью трех артснарядов и 12 БПЛА, четыре из которых были сбила система ПВО. В Шебекино дроны дважды ударили по многоквартирному дому, в результате повторной атаки погиб мирный житель, а также были повреждены три частных дома и одна машина.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате один человек погиб, еще семь получили различные ранения.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева